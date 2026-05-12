Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Net als heel wat ploegen is Visma-Lease a Bike op zoek naar een nieuwe sponsor om extra kapitaal binnen te brengen. CEO Richard Plugge is alvast positief over die zoektocht, onder meer door de sportieve prestaties van de ploeg.

Visma zet na drie jaar een stap terug als hoofdsponsor bij de ploeg van Wout van Aert en Jonas Vingegaard. En dus moet CEO Richard Plugge op zoek naar een vervanger, die meer geld op tafel wil leggen dan Visma.

Plugge over zoektocht naar nieuwe hoofdsponsor

"De zoektocht verloopt goed", zegt Plugge bij het Deense Feltet. "Wij kunnen op dit moment de grootste investeringsmogelijkheid in het wielrennen aanbieden. En dat erkennen veel merken en bedrijven, wat positief is voor ons."

Onder meer de sportieve prestaties zijn daarbij belangrijk. Visma-Lease a Bike had sinds 2020 geen monument meer gewonnen, Wout van Aert maakte in Parijs-Roubaix een einde aan die lange droogte van de ploeg.

Visma-Lease a Bike wil opnieuw nummer één worden

"Samen met onze huidige partners hebben we grote plannen voor de komende jaren", gaat Plugge verder. "We willen blijven groeien, en Visma wil daar ook graag deel van uitmaken. Dat is belangrijk voor ons."

Om de komende jaren de strijd met onder meer UAE Team Emirates-XRG, maar ook Red Bull-BORA-hansgrohe en Decathlon-CMA CGM, moet het budget van de Nederlandse ploeg ook naar omhoog.



"We streven ernaar om opnieuw nummer één te worden op de UCI-ranking", stelt Plugge dan ook duidelijk. In 2026 staat Visma-Lease a Bike op plaats drie, achter UAE Team Emirates-XRG en Red Bull-BORA-hansgrohe.