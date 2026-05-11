Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Met Giulio Pellizzari was Lennert Van Eetvelt de enige die Jonas Vingegaard kon volgen in het het slot van de tweede etappe van de Giro. Toch blijven ze bij Lotto-Intermarché bij hun standpunt, Van Eetvelt zal niet mikken op het klassement.

Het contrast tussen de twee kopmannen van Lotto-Intermarché kan bijna niet groter zijn. Terwijl Arnaud De Lie moeite heeft om het peloton te volgen als het bergop gaat, kon Lennert Van Eetvelt zijn hand uitsteken naar ritwinst en de roze trui.

Met Jonas Vingegaard en Giulio Pellizzari ging Van Eetvelt op pad in de tweede etappe van de Giro. Ze leken te kunnen sprinten voor de ritzege en ook de roze trui, maar werden in de slotkilometer nog weer ingelopen.

Van Eetvelt staat na drie etappes tiende in het klassement, op tien seconden van leider Silva. Doordat veel toppers vooraf hebben afgehaakt en onder meer Yates, Buitrago en Vine al zijn uitgevallen, kan Van Eetvelt misschien wel dromen van een mooi klassement.

Ritwinst in de Giro blijft belangrijker dan klassement voor Lotto-Intermarché

Bij Lotto-Intermarché willen ze daar echter niet van weten. "We blijven bij ons standpunt: het klassement is voor ons geen ambitie", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Het Nieuwsblad.

Ritwinst is voor Lotto-Intermarché en Van Eetvelt nog altijd het belangrijkste. Al beseft Van de Wouwer ook wel dat er misschien ook een unieke kans is door het uitvallen van heel wat klassementsrenners.





"Maar we willen geen druk zetten. Dat zou verlammend kunnen werken", stelt hij. Wat wel duidelijk is, is dat Van Eetvelt al een stuk beter is dan tijdens de Waalse klassiekers. Toen kwam hij nog tekort na een lange periode zonder koersen.

Van Eetvelt ging niet in de fout

Bij Lotto-Intermarché wordt er wel gebaald dat Van Eetvelt de ritzege en de roze trui heeft gemist op dag twee. Al vindt Van de Wouwer niet dat Van Eetvelt in de fout ging door niet voluit mee te draaien.

"Het was niet aan Lennert om de kastanjes uit het vuur te halen. Hij moest gokken. Het lot was ons niet gunstig gezind", besluit Van de Wouwer dan ook nog.