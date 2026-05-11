Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Er is weinig wat de fans van Wout van Aert gelukkiger maakt dan een zege van hun idool. De wielerfans hebben op sociale media dan ook duidelijk gemaakt wat ze vinden van de overwinning van Wout in de Marly Grav Race.

Van Aert besloot om de gravelkoers in Valkenburg erbij te nemen, vooraleer hij op hoogtestage vertrekt. Wielerfan Ivan Christophe houdt het sec, maar is toch onder de indruk van de dominantie van Van Aert in Nederland. "Na een maand zonder competitie is Wout van Aert teruggekeerd in grootse vorm en heeft hij bij het hervatten van het koersen met gemak gewonnen."

Après un mois sans compétition, Wout van Aert est revenu très en forme pour sa course de reprise et l’a aisément remportée. — Ivan CHRISTOPHE (@CHRISTOPHEIvan3) May 10, 2026

Op het social mediaplatform X is de pagina van Lukas Ronald Lukacs bekend als een van de accounts die geregeld wielerupdates plaatst. De persoon achter het account steekt het ook niet onder banken of stoelen wat een zege van Van Aert voor hem betekent. "Wout van Aert die wint = ik ben blij." Zo eenvoudig kan het zijn.

Verwachtingen voor de Tour de hoogte in

Hoewel het slechts een gravelwedstrijd betreft, durft een wielerfan met de naam Fab er toch een conclusie aan verbinden. Hij ziet Parijs-Roubaix 2026 als een echt kantelpunt in de carrière van Van Aert. "Roubaix gaat duidelijk voor de mentale déclic zorgen bij Wout van Aert. We mogen een sterke Tour van hem verwachten", klinkt het.

De verwachtingen gaan dus de hoogte in met het oog op de Tour de France. Een Spaanstalige fan van Van Aert is eveneens in de wolken. "Ik heb echt genoten van Wout van Aert in de Marly Grav Race, wat een vertoning! Na alles wat er gebeurd is, kan ik het niet helpen om te zeggen: Wout, blijf alsjeblieft uit de problemen!"

Brede glimlach bij Van Aert

De schrik voor valpartijen zit er dus nog altijd in. Deze keer is Van Aert van crashes gespaard gebleven. Hij kwam dan ook breed glimlachend over de streep in Valkenburg. "Een gelukkige Wout van Aert, dat is goud waard voor de hele wereld", lezen we op het account Cyclisme Belge.