De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

UAE Team Emirates-XRG zit in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van Tadej Pogacar zal al drie renners opgeven in de Giro na een zware val en ook in de Tro-Bro Léon was er met Filippo Baroncini een nieuwe uitvaller.

Blessures teisteren UAE Team Emirates-XRG al het hele seizoen. Onder meer in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl moest de ploeg van Tadj Pogacar drie van zijn vier kopmannen missen door blessures.

De ziekenboeg begon de afgelopen weken ook stilaan leeg te lopen, met onder meer Isaac del Toro en Tim Wellens die opnieuw op de fiets zitten. De afgelopen dagen is het echter opnieuw wonden likken bij de ploeg uit de Emiraten.

Baroncini ook in de lappenmand met blessure

In Tro-Bro Leon kwam de Italiaan Filippo Baroncini zondag zwaar ten val. "Hij heeft een acromioclaviculaire (verbinding tussen het sleutelbeen en bovenkant van het schouderblad, nvdr.) blessure opgelopen", meldt de ploeg op zijn sociale media.

"Filippo zal in Brussel chirurgisch worden onderzocht, waarna hij naar huis reist. We zullen hem begeleiden tijdens zijn revalidatie. We wensen Filippo een voorspoedig herstel", besluit de ploeg nog.

Baroncini won vorig jaar de Baloise Belgium Tour, maar viel in augustus zwaar in de Ronde van Polen. De Italiaan lag twee weken in coma en moest vrezen voor zijn leven, pas eind maart maakte hij zijn rentree in het peloton.





Drie renners van UAE gaven al op in de Giro

Voor UAE Team Emirates-XRG is de blessure van Baroncini een nieuwe klap nadat het in de Giro al drie van zijn acht renners zag uitvallen. Marc Soler (bekkenbreuk), Jay Vine (elleboogbreuk) en Adam Yates (hersenschudding) moesten al opgeven.

Hun klassementsrenners zijn met Yates en Vine zo al uit koers verdwenen, Joao Almeida moest vooraf al forfait geven. De Portugees had niet voldoende kunnen trainen door een infectie en kwam niet aan de start in Bulgarije. Vorig jaar werd Almeida nog tweede in de Vuelta, na Vingegaard.