"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

Mathieu van der Poel pakt graag uit met een Lamborghini of een duur horloge van Richard Mille. Victor Campenaerts is helemaal tegenovergesteld en vraagt zich af wat Van der Poel ermee wil bereiken.

Van der Poel ambassadeur van Lamborghini en Richard Mille

Als het op luxe aankomt, dan is Mathieu van der Poel de renner die er het meest uitspringt in het peloton. In de winter komt Van der Poel vaak aan in de cross met een peperdure Lamborghini van een paar honderdduizend euro.

En Van der Poel draagt nu, net als Tadej Pogacar, een horloge van Richard Mille van zo'n 300.000 euro rond zijn pols. Van der Poel is ambassadeur van de twee merken, maar Campenaerts stelt er zich toch vragen bij.

Campenaerts over dure smaak Van der Poel

Hij vraagt zich af wat mensen drijft om 100.000 euro of meer uit te geven aan een wagen. Hij rijdt al jaren met een Volkswagen Multivan, wat ideaal is voor zijn gezin. En die auto kost ook geld, maar straalt dat niet uit.

Campenaerts stelt zich dan ook vragen bij de dure smaak van Van der Poel. "Prima, maar daar kan ik mijn geld niet aan uitgeven. Niet omdat ik gierig ben, maar omdat ik me afvraag wat je ermee denkt te bereiken", zegt hij bij HUMO.

Lees ook... Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie›

Al benadrukt Campenaerts ook nog dat hij zeker goed met Van der Poel overweg kan. Ze slaan altijd een praatje als ze elkaar zien, lachen ook vaak en zijn zelfs al eens samen op trainingskamp geweest. Maar zijn dure smaak heeft Campenaerts dus niet.