Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Wout van Aert stond zondag verrassend aan de start van de Marly Grav in Nederlands Limburg. Voor het plezier, maar Van Aert kon zo ook sponsor Cervélo blij maken door hun gravelfiets nog eens in de kijker te zetten.

Pas een dag voor hij aan de start zou staan, werd bevestigd dat Wout van Aert aan de start zou staan van de Marly Grav in Valkenburg. Die wedstrijd zat al even in zijn hoofd, maar Van Aert wilde toch nog afwachten om te bevestigen.

Van Aert wint Marly Grav

Als hij het gevoel had gehad dat hij zijn zondag beter had kunnen spenderen, dan had Van Aert niet aan de start gestaan. Dat deed Van Aert dus wel en met een solo knalde hij ook naar winst in de Marly Grav.

Van Aert houdt van wedstrijden offroad en kreeg ook de vrijheid van Visma-Lease a Bike om er aan de start te komen, één dag voor hij op hoogtestage zou vertrekken om de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en de Tour voor te bereiden.

Van Aert doet Cervélo een plezier

Voor Visma-Lease a Bike was het uitstapje van Van Aert ook mooi genomen om sponsor Cervélo een plezier te doen. Want Cervélo beschikt over een gravelfiets, maar daar kunnen profs zoals Van Aert bijna nooit op rijden.

"Dankzij Wout kunnen we één van onze belangrijkste partners nu iets teruggeven", zegt Nathan Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. "Hij heeft altijd een gravelfiets thuis staan, maar Cervélo heeft er ook nog één opgebouwd speciaal voor vandaag met een nieuwe ketting en prototype-wielen."



Geen WK gravel voor Van Aert?

Of Van Aert dit seizoen nog veel op de gravelfiets zal rijden, is twijfelachtig. Door zijn zege in de Marly Grav heeft Van Aert zich wel geplaatst voor het WK gravel, op 10 en 11 oktober 2026 in Nannup, West-Australië.

De kans is klein dat Van Aert daar aan de start zal staan volgens Van Hooydonck. "Volgens mij is Wout dan al op reis." In 2023 nam Van Aert deel aan het WK gravel, toen werd hij achtste na pech.