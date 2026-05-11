Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert stond zondag verrassend aan de start van de Marly Grav in Nederlands Limburg. Voor het plezier, maar Van Aert kon zo ook sponsor Cervélo blij maken door hun gravelfiets nog eens in de kijker te zetten.

Pas een dag voor hij aan de start zou staan, werd bevestigd dat Wout van Aert aan de start zou staan van de Marly Grav in Valkenburg. Die wedstrijd zat al even in zijn hoofd, maar Van Aert wilde toch nog afwachten om te bevestigen. 

Van Aert wint Marly Grav

Als hij het gevoel had gehad dat hij zijn zondag beter had kunnen spenderen, dan had Van Aert niet aan de start gestaan. Dat deed Van Aert dus wel en met een solo knalde hij ook naar winst in de Marly Grav. 

Van Aert houdt van wedstrijden offroad en kreeg ook de vrijheid van Visma-Lease a Bike om er aan de start te komen, één dag voor hij op hoogtestage zou vertrekken om de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en de Tour voor te bereiden. 

Van Aert doet Cervélo een plezier

Voor Visma-Lease a Bike was het uitstapje van Van Aert ook mooi genomen om sponsor Cervélo een plezier te doen. Want Cervélo beschikt over een gravelfiets, maar daar kunnen profs zoals Van Aert bijna nooit op rijden. 

"Dankzij Wout kunnen we één van onze belangrijkste partners nu iets teruggeven", zegt Nathan Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad"Hij heeft altijd een gravelfiets thuis staan, maar Cervélo heeft er ook nog één opgebouwd speciaal voor vandaag met een nieuwe ketting en prototype-wielen."

Lees ook... Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Geen WK gravel voor Van Aert? 

Of Van Aert dit seizoen nog veel op de gravelfiets zal rijden, is twijfelachtig. Door zijn zege in de Marly Grav heeft Van Aert zich wel geplaatst voor het WK gravel, op 10 en 11 oktober 2026 in Nannup, West-Australië. 

De kans is klein dat Van Aert daar aan de start zal staan volgens Van Hooydonck. "Volgens mij is Wout dan al op reis." In 2023 nam Van Aert deel aan het WK gravel, toen werd hij achtste na pech. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Nathan Van Hooydonck

Meer nieuws

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

07:00
Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

10:25
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

19:45
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

09:50
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

08:20
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

07:30
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

13:50
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

17:45
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

18:45
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

16:50
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

15:50
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

14:50
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

13:05
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

12:05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

10/05
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

09/05
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

09/05
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

09/05
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

09/05
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

09/05
"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

09/05
Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

09/05
Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

09/05
📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

09/05
Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

09/05
Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

09/05
'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

09/05
Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

09/05
Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

09/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Arnaud De Lie Tadej Pogacar Annemiek Van Vleuten Remco Evenepoel Jasper Stuyven Marc Reef Lotte Kopecky Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Jip Van Den Bos Mathieu Van Der Poel Kaden Groves Thijs Zonneveld Matteo Moschetti Nathan Van Hooydonck Bjarne Riis Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved