Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Niet alle wieleranalisten zijn de beste vrienden. Johan Bruyneel en Thijs Zonneveld zijn een voorbeeld van twee wielerliefhebbers die elkaar echt niet moeten. Dat heeft Bruyneel nog eens duidelijk gemaakt na enkele opmerkingen van Zonneveld.

De Nederlander maakte onlangs de vergelijking tussen Tadej Pogacar en Lance Armstrong. Zonneveld vindt dat Pogacar wel wat weg heeft van Armstrong wat het intimideren van de tegenstand betreft. "Het is een ongelooflijke idioot van een journalist", zegt Bruyneel over Zonneveld bij THEMOVE+. Redelijk harde en directe taal dus.

Zonneveld is niet alleen journalist maar is ook zelf wielrenner geweest. "Hij was vrij getalenteerd, maar heeft het niet gemaakt bij de profs. Zijn verhaal is dat hij het niet maakte omdat alle anderen zich dopeerden. Als het alleen aan doping lag, zou het makkelijk zijn. Hij is als een morele leraar, hoewel hij niet veel vrienden heeft onder de journalisten."

Zonneveld zag Lipowitz wel meewerken na steekje van Pogacar

De mening van Zonneveld, dat Pogacar anderen zou intimideren, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Bruyneel. Zonneveld wees naar de eerste rit van de Ronde van Romandië. Pogacar prees Nordhagen en Martinez om mee te werken, maar niet Lipowitz. Zonneveld vond Lipowitz in de dagen daarna plots wel meewerken met Pogacar.

"Hij zegt dat Pogacar vriendelijker is dan Armstrong, maar dezelfde mentale spelletjes toepast. Dat is bullshit", houdt Bruyneel zich niet in. "Ik ben niet verrast dat dit van hem komt. Ik zal het hier maar zeggen: Thijs Zonneveld, we weten dat we geen vrienden zijn, maar je bent een idioot." Is er ergens een verzoener in de zaal?

Bruyneel en Zonneveld komen wel vaker fors uit de hoek



Bruyneel en Zonneveld staan er allebei om bekend uitgesproken meningen te uiten en hun kritiek niet altijd te sparen. Dat kan gaan van het bespreken koerstactieken van bepaalde renners of ploegen, tot het aandeel van organisatoren en de UCI wat de veiligheid of het gebrek hieraan betreft.