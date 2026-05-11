"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

De Giro is pas in Italië aangekomen, maar voor Soudal Quick-Step kan die nu al niet meer stuk. Met al twee ritzeges op zak van Paul Magnier, en een dag de roze trui, is de eerste grote ronde van de ploeg van CEO Jurgen Foré uitstekend begonnen.

De voorbije jaren zorgde Tim Merlier vaak voor overwinningen in de WorldTour, maar doordat hij in de lappenmand lag, moest Soudal Quick-Step lang wachten op die eerste grote overwinning dit jaar. En het was het wachten ook meer dan waard.

Twee kansen kreeg Paul Magnier al in de Giro en twee keer sprintte hij naar de overwinning. De 22-jarige Fransman deed vorig jaar ervaring op door twee weken de Giro te rijden, nu doet hij mee voor de prijzen.

Foré durft amper nog kijken naar spannende finales

CEO Jurgen Foré volgde vrijdag de openingsetappe van de Giro in de service course van Soudal Quick-Step. De sfeer na de zege van Magnier was euforisch, maar tijdens de etappe was het toch nagelbijten bij The Wolfpack.

"Eerlijk, ik kan niet meer kijken naar zulke finales", zegt Foré bij Het Nieuwsblad. "Op vijf kilometer van de finish schakel ik het beeld uit en luister ik alleen maar. Om dan de laatste kilometer toch weer te kijken."

Gelukkig keek Foré wel opnieuw in de slotkilometer, want hij zag zo zijn Franse goudhaantje al twee keer toppers als Jonathan Milan en Dylan Groenewegen kloppen en al een stevige voorsprong nemen in het puntenklassement.





Ploeg Soudal Quick-Step werkt goed samen, volgt er nog succes in de Giro?

Voor Foré zijn niet alleen de overwinningen belangrijk, maar ook dat er een ploeg staat. Niemand voelt zich te goed om een handje helpen, ook de klimmers niet, in de voorbereiding op de sprint.

Met twee ritzeges is Soudal Quick-Step uitstekend begonnen aan de Giro, maar Foré ziet nog heel wat kansen. Niet alleen voor Magnier, maar ook voor Stuyven of Raccagni, vrijdag op Blockhaus (13.4 km aan 8.5%) moet duidelijk worden of Zana ook een klassement kan rijden.