Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Tim Merlier was de afgelopen jaren de topsprinter van Soudal Quick-Step die voor grote zeges zorgde. Paul Magnier schittert nu ook in de Giro, bij The Wolfpack zien ze geen probleem om de twee op termijn samen naar de Tour te sturen.

Soudal Quick-Step heeft een traditie van topsprinters in zijn selectie te hebben. Onder meer Elia Viviani, Fernando Gaviria, Sam Bennett, Fabio Jakobsen en Mark Cavendish reden allemaal voor The Wolfpack.

Met Tim Merlier had Soudal Quick-Step al een topsprinter en daar is nu ook Paul Magnier bijgekomen. De Fransman won vorig jaar al veertien keer in twee maanden, maar zijn twee ritzeges in de Giro betekenen zijn echte doorbraak als topsprinter.

Magnier in de Giro, Merlier naar de Tour in 2026

Op dit moment komen Merlier en Magnier ook niet in elkaars vaarwater. Magnier is de kopman in de Giro, Merlier in de Tour. Dat is ook hoe Magnier het dit jaar nog zelf wil. Al is het maar de vraag hoelang dat nog zal duren.

Van onderlinge spanning tussen Merlier en Magnier is ook geen sprake. "Tim en Paul komen goed overeen met elkaar, het zijn twee leuke karakters", zegt ploegleider Tom Steels bij Sporza.

Maar het is niet onlogisch dat Magnier, misschien volgend jaar al, ook ambities zal hebben in de Tour. Voor een sprinter en zeker voor een Fransman blijft de Tour de belangrijkste koers van allemaal.



Merlier en Magnier samen naar de Tour?

Steels ziet ook voldoende kwaliteiten bij Magnier om de Tour aan te kunnen, maar Merlier zal er niet voor aan de kant worden geschoven. "Als het parcours het toelaat, kunnen ze ook samen naar de Tour", stelt Steels dan ook.

In de ene sprint kan Magnier uitgespeeld worden en in de andere Merlier. Al zullen Merlier en Magnier wellicht maar één keer de Tour samen rijden, want ook de leeftijd van Merlier zal hem ooit wel eens parten beginnen spelen.

In oktober wordt Merlier 34 jaar, Magnier vierde in april nog maar zijn 22ste verjaardag. De toekomst ligt dus bij Magnier, maar ook op Merlier zal zeker tot eind 2028 nog gerekend worden bij Soudal Quick-Step.