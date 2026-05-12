Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier was de afgelopen jaren de topsprinter van Soudal Quick-Step die voor grote zeges zorgde. Paul Magnier schittert nu ook in de Giro, bij The Wolfpack zien ze geen probleem om de twee op termijn samen naar de Tour te sturen.

Soudal Quick-Step heeft een traditie van topsprinters in zijn selectie te hebben. Onder meer Elia Viviani, Fernando Gaviria, Sam Bennett, Fabio Jakobsen en Mark Cavendish reden allemaal voor The Wolfpack. 

Met Tim Merlier had Soudal Quick-Step al een topsprinter en daar is nu ook Paul Magnier bijgekomen. De Fransman won vorig jaar al veertien keer in twee maanden, maar zijn twee ritzeges in de Giro betekenen zijn echte doorbraak als topsprinter. 

Magnier in de Giro, Merlier naar de Tour in 2026

Op dit moment komen Merlier en Magnier ook niet in elkaars vaarwater. Magnier is de kopman in de Giro, Merlier in de Tour. Dat is ook hoe Magnier het dit jaar nog zelf wil. Al is het maar de vraag hoelang dat nog zal duren. 

Van onderlinge spanning tussen Merlier en Magnier is ook geen sprake. "Tim en Paul komen goed overeen met elkaar, het zijn twee leuke karakters", zegt ploegleider Tom Steels bij Sporza.

Maar het is niet onlogisch dat Magnier, misschien volgend jaar al, ook ambities zal hebben in de Tour. Voor een sprinter en zeker voor een Fransman blijft de Tour de belangrijkste koers van allemaal. 

Lees ook... Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Merlier en Magnier samen naar de Tour?

Steels ziet ook voldoende kwaliteiten bij Magnier om de Tour aan te kunnen, maar Merlier zal er niet voor aan de kant worden geschoven. "Als het parcours het toelaat, kunnen ze ook samen naar de Tour", stelt Steels dan ook. 

In de ene sprint kan Magnier uitgespeeld worden en in de andere Merlier. Al zullen Merlier en Magnier wellicht maar één keer de Tour samen rijden, want ook de leeftijd van Merlier zal hem ooit wel eens parten beginnen spelen. 

In oktober wordt Merlier 34 jaar, Magnier vierde in april nog maar zijn 22ste verjaardag. De toekomst ligt dus bij Magnier, maar ook op Merlier zal zeker tot eind 2028 nog gerekend worden bij Soudal Quick-Step. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Merlier

Meer nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

16:00
LIVE KOERS: Alpecin-Premier Tech ziet kopman Kaden Groves opgeven in de Giro

LIVE KOERS: Alpecin-Premier Tech ziet kopman Kaden Groves opgeven in de Giro

15:19
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

13:30
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

11:30
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

10:45
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

10:00
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

09:10
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

08:25
Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

17:45
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

07:40
Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

07:00
"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

20:00
De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

19:15
Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

11/05
Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

18:30
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

17:00
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

16:15
📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

11/05
"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

11/05
Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

11/05
Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

11/05
Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11/05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

11/05
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

11/05
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

11/05
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

11/05
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

11/05
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

11/05
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

10/05
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

10/05
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

10/05
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

10/05
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

10/05
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

10/05
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

10/05
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

10/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Arnaud De Lie Jasper Stuyven Annemiek Van Vleuten Van Eetvelt Lennert Remco Evenepoel Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Marc Reef Jip Van Den Bos Wilfried Peeters Andrea Vendrame Arjen Livyns Adam Yates Filippo Baroncini Matteo Moschetti Patrick Lefevere Bobbie Traksel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved