Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Jonas Vingegaard moet straks de tijdrit in de Giro afwerken in de blauwe bergtrui. De Deen van Visma-Lease a Bike wilde de roze trui vermijden, maar de Nederlandse ploeg zag de bergtrui over het hoofd.

Tadej Pogacar had in 2024 het doel om de roze trui van de eerste tot de laatste dag te dragen in de Giro. Dat mislukte, want Narvaez won toen de eerste etappe. Pogacar veroverde het roze wel op dag twee en droeg die trui tot het einde. 

Jonas Vingegaard wilde de roze leiderstrui dan weer vermijden in de eerste helft van de Giro. De Portugees Eulalio kreeg daarom veel voorsprong in het klassement, Vingegaard staat nog altijd meer dan twee minuten achter hem. 

Roze trui vermeden, blauwe trui over het hoofd gezien

De roze trui vermijden was vooral met de bedoeling om geen trui van de organisatie te moeten dragen in de tijdrit van 42 kilometer. Vingegaard kon zo starten in de trui van Visma-Lease a Bike, waar veel tijd en geld is ingestoken. 

Dat zal nu echter niet lukken, want Vingegaard is stevig leider in het bergklassement. De Deen pakte met zijn ritzege op Blockhaus veel punten, maar had ook in de tweede en vierde etappe al punten gescoord. 

Daardoor had Vingegaard na Blockhaus één punt meer dan de Spanjaard Sevilla. De blauwe bergtrui nog aan iemand doorgeven, dat lukte Vingegaard niet meer. Meer nog, de Deen won zondag nog een rit met aankomst bergop en is nu stevig leider in het bergklassement. 

Blauwe bergtrui geen grote zorg van Vingegaard

Vingegaard moet daardoor in de tijdrit met de blauwe trui starten, maar bij Visma-Lease a Bike willen ze het verhaal niet groter maken dan het is. Dat zegt ploegleider Jesper Morkov bij Sporza

"Jonas is gewoon trots dat hij de bergtrui kan dragen. Dat heeft hij nu al gedaan in de drie grote rondes. Hij is trots op dat blauwe shirt en vindt het wel oké. Neen, wij maken ons geen zorgen."

Vingegaard deed het in de Tour goed in het geel

Vingegaard heeft ook goede herinneringen aan het rijden van een tijdrit in een leiderstrui. In de Tour van 2023 smeerde hij Pogacar naar Combloux meer dan anderhalve minuut aan in het geel, in 2022 kneep hij op de voorlaatste dag de remmen nog dicht om Van Aert te laten winnen. 

Een echt nadeel zal de blauwe trui voor Vingegaard wellicht ook niet worden. De Deen is op papier de beste tijdrijder van de klassementsrenners, zijn concurrenten zijn niet van het niveau van Evenepoel en Pogacar in een tijdrit. 

