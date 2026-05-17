Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

De ploeg van Oliver Naesen moet het ontgelden. Uitgerekend de meest offensief koersende renner van de dag heeft het niet begrepen op de tactiek van Decathlon CMA CGM.

Giulio Ciccone is zonder twijfel een van de meest attractieve renners in deze Giro. Hij droeg al een dag het roze en heeft zich ook in de laatste ritten niet gespaard. De Italiaan heeft vandaag ook weer harten veroverd door voor de aanval te kiezen. Pas in de slotkilometers werd de renner van Lidl-Trek opgeraapt door Felix Gall en Jonas Vingegaard.

Omdat Ciccone over aardige klimcapaciteiten beschikt en nog altijd op minder dan tien minuten staat van de klassementsmannen, krijgt hij niet altijd de ruimte om in de vlucht te gaan. Hij heeft het daar duidelijk mee gehad. "Zelfs vandaag wil Decathlon mij niet laten rijden", sneert hij in zijn reactie bij Eurosport naar de ploeg van Naesen.

Ciccone vond tempo in het peloton vervelend

Dan heeft Ciccone het over zijn pogingen om in het begin van de etappe weg te rijden. "Ik heb vele keren geprobeerd en er veel energie ingestoken. Het tempo in het peloton was vervelend", onthulde hij nog een andere ergernis. "Op die kick heb ik het geprobeerd, want ik had niets te verliezen en de kopgroep was niet ver weg." Ook daar stak hij energie in.

"Ik voelde me goed op de klimmetjes, maar de kloof was niet groot genoeg en ik voelde de inspanningen. Het was een mooie poging. Het zal beter zijn als er ritten komen met beklimmingen vlak na de start. Dan is het moeilijker te controleren voor de ploegen." Het is in elk geval zeker niet de eerste keer dat Ciccone bekoort met zijn aanvallen.

Ciccone staat bekend als sterke aanvaller



In de Giro's van 2016, 2019 en 2022 liet hij het beste van zichzelf zien als aanvaller. In de Tour van 2019 en 2023 was dat ook het geval. Zijn Giro-ritzege in de etappe over de Mortirolo was een van zijn meest iconische aanvallen. In de Tour pakte hij al de bollen en droeg hij het geel na aankomst op La Planche des Belles Filles.