Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Thijs Zonneveld was onlangs het onderwerp van een zware uithaal van Johan Bruyneel. Inmiddels heeft Zonneveld ook op die opmerkingen geantwoord.

Dat deed hij in zijn eigen podcast In de Waaier. Bruyneel had hem een idioot genoemd. "Ik weet dat hij me een idioot vindt. Hij begon met te zeggen dat ik een getalenteerde renner was bij de jeugd. Wat een compliment! Het is leuker dan dat hij zegt dat ik vals speel met mijn Strava-tijden. Het is vrij hilarisch. Ik heb ervan genoten. Zelfs Johan Bruyneel mag zijn eigen mening hebben."

Zonneveld haalt er het verleden van Bruyneel nog eens bij. "Hij heeft geen enkele plek meer in de sport, met alles wat hij heeft verneukt. Niet alleen qua doping in zijn eigen team, maar vooral door het kapotmaken van mensen die de waarheid willen vertellen. Je kunt je afvragen of mensen daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd moeten worden en niet alleen een tuchtstraf moeten krijgen."

Zonneveld wijst naar woorden van Politt

Zonneveld voegt eraan toe dat dit evenzeer geldt voor Armstrong, wiens communicatie in de koers hij vergelijkbaar vindt met die van Pogacar, alleen zou de Sloveen het wat vriendelijker aanpakken. "Bruyneel is het er niet mee eens als je zegt dat Pogacar een zwarte lijst heeft. Het zijn niet mijn woorden: Politt heeft het verteld en hij rijdt bij UAE. Ik heb het niet verzonnen."

"Bruyneel geeft geen enkel argument waarom ik ongelijk zou hebben", stipt Zonneveld aan. "Hij zegt een paar dingen die feitelijk onjuist zijn. Ik denk helemaal niet dat ik het had gehaald als niemand doping had gebruikt. Daar was ik niet goed genoeg voor."