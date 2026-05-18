Kevin Vanbuggenhout
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"
Thijs Zonneveld was onlangs het onderwerp van een zware uithaal van Johan Bruyneel. Inmiddels heeft Zonneveld ook op die opmerkingen geantwoord.

Dat deed hij in zijn eigen podcast In de Waaier. Bruyneel had hem een idioot genoemd. "Ik weet dat hij me een idioot vindt. Hij begon met te zeggen dat ik een getalenteerde renner was bij de jeugd. Wat een compliment! Het is leuker dan dat hij zegt dat ik vals speel met mijn Strava-tijden. Het is vrij hilarisch. Ik heb ervan genoten. Zelfs Johan Bruyneel mag zijn eigen mening hebben."

Zonneveld haalt er het verleden van Bruyneel nog eens bij. "Hij heeft geen enkele plek meer in de sport, met alles wat hij heeft verneukt. Niet alleen qua doping in zijn eigen team, maar vooral door het kapotmaken van mensen die de waarheid willen vertellen. Je kunt je afvragen of mensen daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd moeten worden en niet alleen een tuchtstraf moeten krijgen."

Zonneveld wijst naar woorden van Politt

Zonneveld voegt eraan toe dat dit evenzeer geldt voor Armstrong, wiens communicatie in de koers hij vergelijkbaar vindt met die van Pogacar, alleen zou de Sloveen het wat vriendelijker aanpakken. "Bruyneel is het er niet mee eens als je zegt dat Pogacar een zwarte lijst heeft. Het zijn niet mijn woorden: Politt heeft het verteld en hij rijdt bij UAE. Ik heb het niet verzonnen."

"Bruyneel geeft geen enkel argument waarom ik ongelijk zou hebben", stipt Zonneveld aan. "Hij zegt een paar dingen die feitelijk onjuist zijn. Ik denk helemaal niet dat ik het had gehaald als niemand doping had gebruikt. Daar was ik niet goed genoeg voor."

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

13:50
Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

07:50
Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

10:20
Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

08:20
Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

07:00
Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

19:35
Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

17:30
Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

14:30
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard Analyse

🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

