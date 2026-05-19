Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert
Dinsdag staat in de Giro d'Italia de enige en meteen beslissende tijdrit op het programma. Over 42 vlakke kilometers langs de Tyrreense kust kunnen de verschillen in het klassement sterk oplopen en wordt duidelijk wie de favorieten kan bedreigen in de strijd om de roze trui.
Ganna wint tijdrit, Vingegaard grijpt naast de roze leiderstrui
Filippo Ganna was zoals verwacht de snelste in de eerste en enige tijdrit in de Giro d’Italia van dit jaar. Dat was voorspeld, net als een spannende strijd voor de roze leiderstrui. Jonas Vingegaard verloor drie minuten op Ganna in de tijdrit. Alfonso Eulalio, de leider in het klassement, kwam binnen op 4 minuten en 57 seconden.
In het klassement blijft hij de drager van de roze leiderstrui. Zijn voorsprong op Vingegaard is wel fors gekrompen, tot 27 seconden. De derde plaats is nu voor Thymen Arensman, op 1 minuut en 57 seconden. Hij werd tweede in de tijdrit.
Segaert was één van de grote tegenvallers in de tijdrit. “Ik wilde het vooral met een goed gevoel afsluiten, maar dat was helaas niet het geval. Net als vorig jaar kwam die miserie met mijn positie op de fiets terug”, vertelde hij aan Sporza. “Het slapende gevoel dat ik in mijn been had, vooral op lange rechte stukken, was op training eigenlijk weg. Dat het nu tijdens een wedstrijd terugkomt, is ambetant.”
“Of er ergens iets gekneld is? Dat was wat we ook dachten. We hebben er heel wat voor gedaan om te proberen dat weg te krijgen. Ik leek op de goeie weg, maar jammer genoeg is het nu terug”, besloot onze landgenoot.
Geen overwinning voor Alec Segaert
De verwachtingen voor deze tijdrit waren groot rond Alec Segaert. Onze landgenoot kon echter helemaal niet overtuigen in deze tijdrit.
Na het eerste tussenpunt had hij al een achterstand van 48 seconden op topfavoriet Filippo Ganna. En die achterstand liep stelselmatig nog op.
Segaert finishte in 48 minuten en 58 seconden, met meer dan drie minuten achterstand op de Italiaan dus. Dat betekent dat hij zeker buiten de top tien eindigt in deze tijdrit.
Nu is het nog uitkijken naar wat de renners uit de top van het klassement neerzetten in deze tijd. Of iemand van hen Ganna nog bedreigt, valt af te wachten. Het is vooral wachten of de roze trui van eigenaar verandert.
Ganna verpulvert de beste tijd in de tijdrit
Filippo Ganna was de grote favoriet voor deze tijdrit en de Italiaans heeft het alvast heel erg goed gedaan. Hij verpulverde de vorige besttijd.
Ganna legde de tijdrit af in een tijd van 45 minuten en 53 seconden. Dat was maar liefst 2 minuten en vier seconden beter dan de beste tijd tot dan toe van Sjoerd Bax.
In de laatste rechte lijn haalde Ganna nog een renner in die maar liefst acht minuten voor hem gestart was. Hij haalde in totaal maar liefst acht renners in tijdens deze tijdrit.
Ondertussen is ook Alec Segaert bezig aan zijn tijdrit. Onze landgenoot heeft aan het eerste tussenpunt al een achterstand van maar liefst 48 seconden op Filippo Ganna.
Bijzonder lange tijdrit
De rit tegen de klok in deze Giro is met 42 kilometer uitzonderlijk lang en bovendien de enige individuele tijdrit van deze ronde. Dat maakt de druk groot voor specialisten zoals Filippo Ganna.
Parcours en tussenpunten
Het parcours langs de Italiaanse westkust start in Viareggio en loopt eerst zestien kilometer zuidwaarts via een omweg. Daarna volgt een lange, rechte kustweg richting Massa, waar weinig beschutting is en de wind vrij spel krijgt.
Tussenmetingen liggen na 16,5 en 28,5 kilometer. Pas op het einde komt een korte oplopende strook richting Rinchiostra, waarna de finish in zicht komt.
Wind en klassementsstrijd
De open ligging aan de Tyrreense kust maakt de tijdrit extra verraderlijk. Wind kan grote verschillen veroorzaken tussen vroege en late starters. In de strijd om de roze trui wordt dit mogelijk wel een beslissend moment in de Giro.
Elke seconde telt, want in slechts één tijdrit kan het klassement volledig kantelen en moeten favorieten hun vorm bewijzen onder zware omstandigheden. Daarom wordt deze rit gezien als een van de belangrijkste sleutelmomenten van de hele ronde, met mogelijke verschuivingen tot diep in de top tien.
De eerste renners gingen rond 13.15 uur van start. Leider Jonas Vingegaard neemt om 16.28 uur zijn start. Leider Eulalio is als laatste aan de beurt om 16.31 uur. Alec Segaert rijdt om 14.40 uur, Filippo Ganna start om 14.20 uur.
