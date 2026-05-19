Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Milan Menten zag zijn Giro d'Italia vroegtijdig eindigen na maag- en darmproblemen. De Belg vermoedt dat zijn klachten teruggaan tot de Famenne Ardenne Classic, enkele dagen voor de start van de Ronde van Italië.

Giro-avontuur valt snel in het water

Milan Menten begon met hoge verwachtingen aan zijn tweede grote ronde, maar zijn avontuur duurde amper vier etappes. De sprinter van Lotto moest al vroeg opgeven nadat hij fysiek volledig was uitgeput door ziekteverschijnselen.

De problemen kwamen er volgens hem niet uit het niets. In de aanloop naar de Giro reed Menten de Famenne Ardenne Classic, waar hij knap vijfde werd. Zijn ploegmaat Arnaud De Lie won die koers, maar achteraf kreeg een groot deel van het peloton te maken met maagklachten. “Ik ben 1000% zeker dat het daar is begonnen”, zegt Menten aan Het Belang van Limburg. “De helft van de ploeg was ziek, en bijna de helft van het peloton ook.”

Vermoeden van infectie in het peloton

Volgens Menten is het opvallend dat meerdere renners na de wedstrijd ziek werden. Tijdens de koers werd er gereden op natte wegen met veel koeienmest, wat volgens hem mogelijk een rol speelde. “Dan moet je wel in die richting denken”, klinkt het. Toch is er geen eenduidig medisch beeld.

“Renners hebben stoelgangtests laten doen en kregen telkens andere resultaten. Sommigen zouden norovirus hebben, anderen iets totaal anders. Bij één renner werd zelfs een parasiet gevonden”, legt hij uit. “Ik weet niet wat er precies rondgaat, maar er zit iets niet juist.”

Herstel en voorzichtig vooruitkijken

Ondertussen is Menten opnieuw voorzichtig aan het trainen. “Ik ben zes dagen van de fiets gebleven en heb maandag opnieuw mijn eerste kilometers kunnen rijden”, vertelt hij. “Rusten heeft geholpen, maar niet iedereen is al hersteld.”

De onzekerheid blijft echter hangen, zeker omdat testresultaten uiteenlopen. Daarom liet ook Menten zelf een stoelgangtest uitvoeren, al wacht hij nog op de uitslag. “We willen gewoon weten wat er gebeurd is”, zegt hij.

Vooruitkijkend blijft zijn kalender onzeker. Een snelle terugkeer in competitie hangt af van medische goedkeuring én zijn eigen vorm. “Als alles goed verloopt, hoop ik opnieuw te starten in de Ronde van Wallonië op 1 juni”, besluit hij, voorzichtig optimistisch na een moeilijke periode.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
World Tour
Famenne Ardenne Classic
Giro d'Italia
Milan Menten
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

17:26
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

20:00
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19:00
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

18:30
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

14:30
Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

17:45
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

16:30
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

13:00
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

12:00
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

11:20
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

10:40
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

09:50
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

09:10
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

08:30
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

07:30
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

18/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05
🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

18/05
Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

18/05
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

18/05
Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière Opinie

Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

18/05
Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

18/05
Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

18/05
Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

18/05
Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

18/05
Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

18/05
Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

18/05
🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

18/05
Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

17/05
Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

17/05
Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

17/05
Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

17/05
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

17/05
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Victor Campenaerts Van Eetvelt Lennert Tim Merlier Filippo Ganna Egan Bernal Toon Aerts Jai Hindley Oliver Naesen Thijs Zonneveld Mathieu Van Der Poel Felix Gall Tom Dumoulin Bjarne Riis Matteo Jorgenson Joao Almeida Jhonnatan Manuel Narvaez Prado

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved