Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Milan Menten zag zijn Giro d'Italia vroegtijdig eindigen na maag- en darmproblemen. De Belg vermoedt dat zijn klachten teruggaan tot de Famenne Ardenne Classic, enkele dagen voor de start van de Ronde van Italië.

Giro-avontuur valt snel in het water

Milan Menten begon met hoge verwachtingen aan zijn tweede grote ronde, maar zijn avontuur duurde amper vier etappes. De sprinter van Lotto moest al vroeg opgeven nadat hij fysiek volledig was uitgeput door ziekteverschijnselen.

De problemen kwamen er volgens hem niet uit het niets. In de aanloop naar de Giro reed Menten de Famenne Ardenne Classic, waar hij knap vijfde werd. Zijn ploegmaat Arnaud De Lie won die koers, maar achteraf kreeg een groot deel van het peloton te maken met maagklachten. “Ik ben 1000% zeker dat het daar is begonnen”, zegt Menten aan Het Belang van Limburg. “De helft van de ploeg was ziek, en bijna de helft van het peloton ook.”

Vermoeden van infectie in het peloton

Volgens Menten is het opvallend dat meerdere renners na de wedstrijd ziek werden. Tijdens de koers werd er gereden op natte wegen met veel koeienmest, wat volgens hem mogelijk een rol speelde. “Dan moet je wel in die richting denken”, klinkt het. Toch is er geen eenduidig medisch beeld.

“Renners hebben stoelgangtests laten doen en kregen telkens andere resultaten. Sommigen zouden norovirus hebben, anderen iets totaal anders. Bij één renner werd zelfs een parasiet gevonden”, legt hij uit. “Ik weet niet wat er precies rondgaat, maar er zit iets niet juist.”

Herstel en voorzichtig vooruitkijken

Ondertussen is Menten opnieuw voorzichtig aan het trainen. “Ik ben zes dagen van de fiets gebleven en heb maandag opnieuw mijn eerste kilometers kunnen rijden”, vertelt hij. “Rusten heeft geholpen, maar niet iedereen is al hersteld.”





De onzekerheid blijft echter hangen, zeker omdat testresultaten uiteenlopen. Daarom liet ook Menten zelf een stoelgangtest uitvoeren, al wacht hij nog op de uitslag. “We willen gewoon weten wat er gebeurd is”, zegt hij.

Vooruitkijkend blijft zijn kalender onzeker. Een snelle terugkeer in competitie hangt af van medische goedkeuring én zijn eigen vorm. “Als alles goed verloopt, hoop ik opnieuw te starten in de Ronde van Wallonië op 1 juni”, besluit hij, voorzichtig optimistisch na een moeilijke periode.