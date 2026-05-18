Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

Oliver Naesen is momenteel niet op Vlaamse maar op Italiaanse bodem actief. Victor Campenaerts is een van de renners die hij tegenkomt in de Giro en zij kennen elkaar natuurlijk goed. Dat levert al eens een grappig moment op.

In het Giro-magazine van Sporza heeft Naesen teruggeblikt op de negende etappe. Decathlon CMA CGM wilde absoluut controleren en de koers maken, om zo een aanval van Felix Gall op de slotbeklimming voor te bereiden. "Je maakt natuurlijk geen vrienden op zo'n dag", beseft de ploegmaat van de Oostenrijkse klassementsman.

Vooral Giulio Ciccone maakte zich er druk over dat Decathlon hem maar bleef terughalen. "We zijn vlak na de start heel veel tegenstanders gaan terughalen. Toen de vlucht weg was, hebben we toch een paar brandjes moeten blussen, om geen ruzie te hebben met bepaalde ploegen voor de rest van deze Giro." Dat zou geen fijne voortzetting zijn.

Het was dus een werkdag voor Naesen en zijn ploegmaats. "Onderweg kregen we vrij veel tactisch en technisch advies van Visma, met name van Campi (Campenaerts, red.). Hij gaf mij de gevleugelde instructie om de slotklim gewoon aan te vatten aan 6,5 watt per kilo. Dan moesten we nog uitrekenen hoeveel dat is voor mij. Hij zei tegen mij: "Hoeveel weeg je, toch 80 kilo of zo?""

Naesen weegt minder dan Campenaerts dacht

"Dan zakte ik even door de grond, want het is natuurlijk veel minder", verklapt Naesen. Volgens Pro Cycling Stats weegt Naesen 74 kilogram en is hij 1,84 meter groot. Naesen en Campenaerts barstten in lachen uit na deze inschatting. "Het was een mooi moment en we hebben goed gelachen. Uiteindelijk hebben we de taart verdeeld onder ons."

Vingegaard won immers de rit voor Visma | Lease a Bike, terwijl Gall met zijn tweede plek goede zaken deed ten opzichte van de andere klassementsrenners. Wat Naesen en Campenaerts met elkaar gemeen hebben, is dat ze beiden de Giro rijden in een dienende rol. Mogelijk eindigen hun kopmannen allebei op het podium.

