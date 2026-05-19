Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?
Remco Evenepoel lijkt zijn Europese tijdrittitel niet te zullen verdedigen op het EK in Slovenië. Officieel draait alles om timing, maar in het peloton gonst het van de speculaties. Is de focus op Lombardije de enige reden voor zijn forfait?

EK-parcours op maat van de toppers

De Sloveense wielerbond stelde onlangs het parcours voor van het EK wielrennen 2026. De wegrit krijgt een vlakke aanloop, maar eindigt op een zwaar lokaal circuit rond Sencur. De blikvanger is zonder twijfel de beklimming van de Mozjanca: 2,1 kilometer aan gemiddeld 10,2 procent. Het profiel doet sterk denken aan de bekende Côte de la Redoute uit Luik-Bastenaken-Luik.

Daardoor lijkt het parcours geknipt voor punchers en klimmers als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Bovendien passeert het peloton ook door Komenda, de geboorteplaats van Pogacar. De Sloveen wordt dus dé publiekslieveling van het kampioenschap.

Waarom Evenepoel de tijdrit laat schieten

Volgens verschillende bronnen zal Evenepoel enkel de wegrit rijden en zijn Europese titel in het tijdrijden niet verdedigen. De officiële uitleg klinkt logisch: de EK-tijdrit valt amper drie dagen voor de Ronde van Lombardije.

Die specifieke koers winnen blijft een groot doel voor onze landgenoot. Lombardije heeft namelijk een bijzondere emotionele lading voor Evenepoel. In 2020 stortte hij er zwaar neer in een ravijn bij de afdaling van de Muro di Sormano. Zijn carrière hing toen “aan een zijden draadje”. Sindsdien groeide de koers uit tot een persoonlijke obsessie.

Of speelt Pogacar toch mee?

Toch duikt ook een andere theorie op. Het EK-parcours lijkt namelijk perfect voor Pogacar, die momenteel zowat iedereen overvleugelt in het internationale wielrennen. Zeker in een heuvelachtige tijdrit zou de Sloveen topfavoriet zijn.

Sommigen vragen zich daarom af of Evenepoel vooral een rechtstreeks duel met Pogacar wil vermijden. Een nederlaag tegen de wereldkampioen zou extra hard aankomen in aanloop naar Lombardije. Bewijzen daarvoor zijn er uiteraard niet, maar het toont wel hoe groot de schaduw is die Pogacar momenteel over het peloton werpt.

