Kevin Vanbuggenhout
🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"
Was er hommeles om de hoek aan het loeren bij Red Bull-BORA-hansgrohe? Giulio Pellizzari leek voor de buitenwereld de meest vooruit geschoven pion, maar Jai Hindley lijkt nu plots de beste klassementsman van de ploeg.

Bij Red Bull schatten ze Hindley sowieso naar waarde. Ploegleider Christian Pömer maakte eerder bij Cyclingnews de vergelijking tussen de twee kopmannen. "Jai is wat ouder en misschien ook wat wijzer dan Giulio." Dat is toch een opvallende uitspraak om te doen voor een ploegleider, die wijst op een mogelijke voorkeur voor Hindley.

Het was ook opvallend dat Hindley aan de aankomsten in ritten 7 en 8 met een spurtje uitpakte, waardoor hij telkens voor zijn Pellizzari bleef. Was dat een manier van de Australiër om even de puntjes op de i te zetten? "Ik weet dat we Jai nooit onderschat hebben. Ik krijg veel vragen in de zin: wanneer wordt Jai meesterknecht? Ik heb altijd gezegd dat dat nooit zal gebeuren."

Red Bull ziet geen verval bij Hindley

Bij Red Bull willen ze zo lang mogelijk vasthouden aan het plan om met twee kaarten te spelen. "Ik weet niet wat andere mensen van hem denken. Jai heeft bewezen dat hij nog altijd voldoende in zijn mars heeft. Hij is 29, hij is geen oude renner." Ze zien in de ploeg dus geen verval bij Hindley. Ze gaan hem niet zomaar laten werken in dienst van Pellizzari.

Mogelijk is het omgekeerde wel alsnog mogelijk. Pellizzari gaf in de achtste rit al niet de beste indruk en reed ook in rit 9 bergop de hele tijd achteraan in de groep der favorieten. Op meer dan drie kilometer van de finish moest hij zelfs lossen onder het tempo van Campenaerts. Hindley staat nu vierde in het klassement en Pellizzari pas negende.

Als Hindley zich ook in het vervolg van de Giro de betere van Pellizzari toont, dan ontsnappen ze mogelijk bij Red Bull aan ruzie in de ploeg. Normaal zou de samenwerking tussen Hindley en Pellizzari niet slecht mogen zijn. In de Vuelta van 2025 hebben ze immers al een grote ronde samen gereden. 

