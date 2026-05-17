Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet
Een nieuwe koersdag en in de Giro kan het opnieuw een rit voor klassementsmannen als Vingegaard zijn. Belgen Aerts en Geens gingen mee in de aanval. Vingegaard triomfeerde echter aan de aankomst. Van Kerckhove en Brennan zorgden elders voor Visma-vreugde. In Hongarije won Merlier.
Van Kerckhove wint Flèche du Sud
In de Flèche du Sud waren ze toe aan de slotetappe. De Belg Matisse Van Kerckhove mocht van de jury opnieuw in de leiderstrui vertrekken, hoewel Visma-Lease a Bike een dag eerder verkeerd reed. De slotrit van en naar Esch-sur-Alzette draaide uit op een groepssprint, waardoor Van Kerckhove zijn eindzege veiligstelde. Zijn ploegmaat Matthew Brennan spurtte naar winst, voor de Nederlander Hoogendoorn en de Deen Sander Hansen.
Nog meer vreugde dus in het kamp van Visma-Lease a Bike, nadat Vingegaard eerder vandaag al zijn tweede ritzege in de Giro behaalde. Van Kerckhove behoudt in het eindklassement vijf seconden voorsprong op de Luxemburger Wenzel.
Tweede ritzege Vingegaard na berewerk Campenaerts
In de finale van de negende Giro-rit moest Geens redelijk snel overboord, maar Aerts overleefde wel knap de eerste schifting. Een aanval van Ciccone op de Corno alle Scale maakte een einde aan de droom van Aerts om uit te pakken met een stunt van jewelste. Rubio bood wel nog even weerwerk, maar ook hij werd later achtergelaten door de voormalige roze trui.
Jonas Vingegaard 🇩🇰 gagne une deuxième étape sur ce Giro malgré un travail toute la journée de la @decathloncmacgm pour Félix Gall 2e. Coté 🇫🇷 Rondel réalise une super étape et finit 7e#GirodItalia pic.twitter.com/8AMLj7BuUP
Ciccone was mogelijk op weg naar de ritzege, maar het was de vraag wat de klassementsmannen zouden doen op de slotbeklimming. Een belangrijk moment was dat Pellizzari op iets meer dan drie kilometer van de aankomst moest lossen in de groep der favorieten door het tempo van Campenaerts. Gall ging nog in de aanval: alleen Vingegaard kon hem volgen. Zij reden Ciccone logischerwijs voorbij. Vingegaard nam niet over, tot hij met een versnelling in de slotkilometer toch wat lengten afstand nam en zijn tweede ritzege pakte. Met Piganzoli werd nog een verbluffende knecht van Vingegaard derde.
Merlier maakt hattrick compleet in Hongarije, De Gendt maakt het met Pinarello niet af in Keulen
De uitkomst is bekend in de Rund um Köln en de Ronde van Hongarije. In de Hongarije werd in de slotrit nog gestreden voor de eindzege. In de eerste waaier kwam leider Söderqvist ten val in de finale, waarna ook Cosnefroy moest afhaken in de kopgroep. Dat hielp toch wat voor het peloton om de kopgroep nog terug te halen. Daar maakte Tim Merlier ten volle gebruik van. Hij klopte Renard en Garivia aan de aankomst en spurtte naar zijn derde ritzege deze week in Hongarije. Merlier gaat ook met de puntentrui naar huis. De eindzege is alsnog voor Söderqvist.
🚴🇭🇺 | Het is in Hongarije voor de derde keer deze week raak voor Tim Merlier! Hij schrijft in Veszprem nog maar eens een sprint op zijn naam! 🙌🇧🇪 #TdH26— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2026
Met de Rund um Köln stond een eendagskoers in de Duitse stad op het programma. Aimé De Gendt raakte met ploegmaat Fred Wright voorop. Daarnaast zat enkel Laurence Pithie van Red Bull-BORA-hansgrohe er nog bij. Het duo van Pinarello-Q36.5 liet zich in de luren leggen. Pithie haalde het in de spurt, voor Wright en De Gendt. Enkele seconden later won Jordi Meeus de groepssprint. Hij werd dus vierde. Gerben Thijssen eindigde als zesde.
Bredewold wint Ronde van Baskenland, ook Aerts valt aan in Giro
De Ronde van het Baskenland voor vrouwen is beslecht. Daar stond nog de slotetappe van en naar Sebastian op het programma. Dat was nog een uitdagende rit voor leidster Mischa Bredewold van SD Worx-Protime. Zij kwam op de top van de laatste klim boven met een achterstand, waardoor haar eindzege in gevaar kwam. Haar teamgenoten brachten haar terug, waardoor Bredewold toch de eindzege op zak stak. In de kopgroep van tien rensters spurtte Wlodarczyk naar haar tweede ritzege.
Giulio Ciccone se ha unido al escape principal a menos de 60 de 🏁 , junto a Diego Ulissi y Toon Aerts el pelotón a reducido la ventaja pic.twitter.com/buLl8vTpJT— DeportesVM (@DeportesVMLuis) May 17, 2026
In de Giro is het uitkijken of een Belgisch succes er in zit. Jonas Geens van Alpecin-Premier Tech was eerder al mee in de aanval. Toen de voorsprong van de koplopers wat terugliep, zag ook Toon Aerts van Lotto-Intermarché nog zijn kans om samen met Ciccone en Ulissi de sprong naar voren te maken. Twee Belgen dus in de kopgroep, maar de verwachting is dat de klassementsmannen zich nog zullen roeren.
Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) in de ontsnapping
Meteen na de start van de negende Giro-rit in Cervia trok Edward Planckaert in de aanval, samen met de Italianen Ballerini en Milesi. Zo had Alpecin-Premier Tech onmiddellijk een Belgische renner voorin. Planckaert stuurde echter plots uit bij zijn medevluchters en hij liet terugzakken naar een tweede groep. Het zou zo uiteindelijk toch geen lange dag in de kop van de koers worden voor Planckaert.
Geen nood voor Alpecin-Premier Tech, want de ploeg kon zo wel een andere Belg in de goede ontsnapping sturen. Jonas Geens, bezig aan zijn eerste seizoen bij de WorldTour-ploeg na zijn overstap van bij Flanders-Baloise, is een van de acht renners in de vlucht. Hij kon samen met Marcellusi, Rubio, Naberman, Bais en Koller toch wat afstand nemen van het peloton en ook Ballerini en Milesi zijn er vooraan nog bij. Afwachten waar dit tot leidt.
"Misschien is er een kans dat de vlucht voorop blijft, maar die kans lijkt me klein. Ik ben zoals altijd op ritten gericht. Ik denk gewoon dat ik meer kans maak vanuit de groep der favorieten. Misschien zou ik moeten lossen zodat ik meer ruimte krijg, maar ik laat niet graag gaan om de rit te finishen in de gruppetto", moet Lennert Van Eetvelt bekennen bij Cycling Pro Net.
Het is toch ergens een tweespalt in het hoofd van de Lotto-Belg. Bij de grote namen onder de klassementsmannen lijkt Felix Gall het meest in staat om Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen. "Ik had niet verwacht om zo sterk te zijn. Vandaag zou me meer moeten liggen dan gisteren. Misschien kan ik in de finale wat seconden winnen."
De ploegmaat van Oliver Naesen gaat zichzelf echter geen favorietenrol toe-eigenen in de Giro. "Vingegaard is nog altijd topfavoriet", aldus de Oostenrijker. "Hij heeft bewezen dat hij naast Tadej Pogacar de beste groteronderenner is en is een veel betere tijdrijder dan ik. Ik weet niet of hij nog iets achter de hand houdt voor de Tour of al op zijn top presteert."
Vingegaard is nog op zijn hoede
"We zijn niet de enige ploeg die zal bepalen hoe de koers zal lopen. Jullie zullen wel zien wat hun plan is", wou Jonas Vingegaard weinig kwijt. "Ik ben wel blij elke dag ik in een leiderstrui kan rijden. Ik heb de slotklim alleen op papier gezien. Het lijkt een harde klim. Het is nog een open koers. Mijn voorsprong op de andere klassementsmannen is nog niet al te groot."
Het zal moeten blijken of aan de verwachtingen voldaan wordt. In het verleden hebben zich al genoeg verrassingen voor gedaan in de Giro. Denk maar aan de eindzeges van Geoghegan Hart (2020), Hindley (2022) en Carapaz (2019). Ook de tweede plek van Caruso in 2021 werd als een verrassing gezien.
