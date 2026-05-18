'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

Kevin Vanbuggenhout
Lennert Van Eetvelt is momenteel nog de renner met wie ze bij Lotto-Intermarché het mooie weer proberen te maken in de Giro. Volgend jaar zal hij wellicht niet meer bij de Belgische formatie koersen.

Dat laatste vermoeden is niet nieuw. Toen eerder deze maand bleek dat Arnaud De Lie op weg was naar Tudor, kwam er ook nieuws over zijn ploegmaat Lennert Van Eetvelt. Het klonk toen dat Van Eetvelt meerdere mooie aanbiedingen had ontvangen. Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe toonden interesse, maar zouden zijn afgehaakt.

Zo was het NSN Cycling dat in polepositie lag om Van Eetvelt binnen te halen. Daarnaast was er echter ook nog sprake van belangstelling van XDS Astana. In tegenstelling tot De Lie had Van Eetvelt echter nog geen knoop doorgehakt. Daardoor bleef alles nog mogelijk. Nu blijkt dat geen enkele ploeg erin is geslaagd om hem nog van NSN af te snoepen.

Van Eetvelt kan voor drie jaar naar NSN

Wielerjournalist Daniel Benson onthult dat NSN Cycling dicht bij een overeenkomst met Van Eetvelt staat. Bronnen dicht bij de ploeg zouden er vertrouwen in hebben dat het in orde komt. Wellicht nog voor het einde van de Giro zou alles beklonken moeten zijn. Er zou voor Van Eetvelt een contract klaarliggen voor de komende drie seizoenen.

Het contract van de 24-jarige Belg bij Lotto-Intermarché loopt dit jaar af. Hij kan dus volgend jaar de overstap maken. Als alles snel wordt afgerond, kan NSN zijn komst vanaf 1 augustus officieel aankondigen. Van Eetvelt reed in zijn profcarrière tot dusver alleen voor Lotto. Hij maakte indruk door in 2024 onder meer de UAE Tour te winnen.

Ritzege in Giro zou afscheid in stijl zijn bij Lotto

Later in datzelfde jaar volgde ook nog de eindzege in de Tour of Guangxi. Van Eetvelt heeft ook daarna flitsen van zijn talent laten zien, maar zou wel nog een nieuwe uitschieter kunnen gebruiken. Van Eetvelt hoopt nog een ritzege te behalen in de Giro.

