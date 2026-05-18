Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Na de rustdag van vandaag komt de tijdrit eraan in de Giro. Jonas Vingegaard, de kopman van Visma-Lease a Bike, zal die in de blauwe trui moeten rijden en dat kan hem veel tijd kosten.

Dat heeft Thijs Zonneveld al gezegd in zijn podcast In De Waaier. Victor Campenaerts gaf eerder toe dat ze het bij Visma-Lease a Bike over het hoofd hadden gezien dat Vingegaard in de blauwe trui kon belanden. "Moet hij Gall dan laten winnen op Blockhaus? Dat kost meer tijd dan die tijdrit", pleit Zonneveld Visma vrij. "Wat hadden ze anders kunnen doen?"

Zonneveld vindt niet dat Visma-Lease a Bike veel te verwijten valt, maar voorspelt wel een groot tijdsverlies voor Vingegaard. "Het is een lange tijdrit. Ik denk dat het zomaar een halve minuut scheelt over 42 kilometer." Dat zou toch wel heel veel zijn. Het enige positieve aan het hele verhaal is dat Visma een paar dagen op voorhand wist dat het eraan zat te komen.

Zonneveld ziet weinig opties om tijdritpak aan te passen

"Dat is heel beperkt", zegt Zonneveld over het mogelijke aanpassen van het pak. "Je kunt klooien met de maatvoering. Ze zitten het hele jaar in de windtunnel om ervoor te zorgen dat het juiste materiaal op de juiste plek zit. Dat is voor elke renner toch vaak anders. De stof die Vingegaard op zijn rug heeft op het tijdritpak van Visma is anders."

Bovendien is Visma-Lease a Bike hier al verder in geëvolueerd dan de meeste andere ploegen. "Vingegaard zit niet voor niets het hele jaar in de windtunnel." Op sportief vlak zou het mogelijk moeten zijn om hier figuurlijk een mouw aan te passen, maar het is een commercieel gegeven. "De organisatoren verkopen dit gewoon aan de hoogste bieder."

Gemengd verhaal in tijdritten in de geschiedenis

Het is een kwestie die al jaren speelt. Recent wees Mattias Skjelmose in de Ronde van Luxemburg zelf naar het feit dat hij in een tijdritpak van de organisatie reed als verklaring voor zijn tijdsverlies in de tijdrit. In de Tour van 2025 reed Tadej Pogacar echter een sterke tijdrit, hoewel hij in de bolletjestrui van start moest gaan.