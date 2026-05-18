Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

Het was een drukke koerszondag, met Tim Merlier en Matisse Van Kerckhove als Belgische winnaars. Ze mochten achteraf uitleggen wat hun overwinningen betekenen.

Merlier behaalde in de slotetappe zijn derde ritzege in de Ronde van Hongarije. Op de officiële site van Soudal Quick-Step zegt hij dat zijn ploeg voorbereid was op verschillende scenario's. Merlier looft dan ook zijn ploegmaats, die naar eigen zeggen de hele week fantastisch waren, en koestert de ploeggeest die er steeds is geweest.

Naast zijn drie ritzeges eindigde Merlier ook helemaal bovenaan in het puntenklassement. "Het winnen van het groene shirt is een mooie bonus." Wie weet is het een mooie voorbode voor wat ons straks wacht in de Tour de France. In de Ronde van Hongarije stond er in elk geval geen maat op hem en was hij met voorsprong de beste sprinter.

Van Kerckhove wint profkoers als belofte

Bij Visma | Lease a Bike kunnen ze dan weer dolblij zijn met de doorbraak van Matisse Van Kerckhove. De negentienjarige renner vertelt op de site van zijn ploeg over zijn eindzege in de Flèche du Sud. "Het is prachtig om voor de eerste keer in mijn carrière een eindklassement bij de profs te winnen. Dat het me als Devo-renner is gelukt, maakt het extra speciaal."

Van Kerckhove wordt immers pas volgend seizoen prof: dan maakt hij de overstap naar het WorldTeam van Visma | Lease a Bike. In elk geval pakken ze hem deze eindzege niet meer af. "Ik ben iedereen heel erg dankbaar voor deze week", betrekt hij zijn ploegmaats en de entourage in de vreugde. "Het team heeft geweldig werk verricht."

Vijfde zege voor Merlier



Van Kerckhove zet zich zo voor het eerst nadrukkelijk op de kaart. Bij Merlier ging het eerder om een bevestiging van wat we al wisten. Het is geen geheim dat Merlier pijlsnel is. Met ook zijn overwinningen in de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg zit de 33-jarige spurtbom alweer aan vijf zeges dit seizoen voor Soudal Quick-Step.