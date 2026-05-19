Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

In de Giro staat er een lange tijdrit van 42 kilometer op het programma. Bij de Belgen is het vooral uitkijken naar Alec Segaert, meervoudig Europees kampioen bij de beloften in het tijdrijden.

Daags na de tweede rustdag krijgen de renners in de Giro een vlakke tijdrit van 42 kilometer voorgeschoteld. Een belangrijke dag voor het klassement, onder meer Gall en Eulalio zullen de schade moeten proberen beperken.

Een ploegmaat van Eulalio, Alec Segaert, is dan weer een van de outsiders voor de ritzege. Filippo Ganna is de grote topfavoriet, maar Segaert moet ook in staat zijn om een goed resultaat te kunnen neerzetten.

Wat doet Segaert in zijn eerste tijdrit van het seizoen?

Voor Segaert wordt het ook zijn eerste tijdrit van het seizoen en ook zijn eerste op een fiets van Bianchi. "Ik ben zelf benieuwd naar hoe het zal gaan. Dat heb ik trouwens altijd bij de eerste tijdrit van het jaar", zegt Segaert bij Het Nieuwsblad.

Voor Segaert is Ganna ook de topfavoriet voor de ritzege, de Italiaan zal voor Segaert de waardemeter zijn. Al verwacht Segaert ook wel dat Jonas Vingegaard, die altijd een goede tijdrit rijdt in een grote ronde, dicht zal eindigen.

BK en WK tijdrijden een doel van Segaert

Segaert heeft dit seizoen ook nog doelen in het tijdrijden. Zonder Evenepoel en Van Aert aan de start van het BK mikt hij op de driekleur. Op het WK tijdrijden hoopt hij op een eerste selectie bij de profs, naast Remco Evenepoel.





"Of ik de tweede man kan zijn? Dat is ook voor mij het vraagteken." De tijdrit in de Giro wordt voor Segaert dan ook een eerste test, die hem vertrouwen moet geven voor wat er nog aankomt in het tijdrijden.