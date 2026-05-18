'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

Herinnert u zich nog dat Wout van Aert vorig jaar Simon Yates de Giro hielp te winnen? Vlak voor het begin van dit seizoen besloot Yates plots om per direct te stoppen met koersen. Visma | Lease a Bike heeft nu een mogelijke opvolger op het oog, maar kent niet zijn gelukkigste fase op de markt.

Door die plotse beslissing van Yates was het natuurlijk onmogelijk voor Visma | Lease a Bike om meteen een vervanger te vinden. Die zou de Nederlandse formatie nu wel op het oog hebben, om vanaf 2027 deel uit te maken van de ploeg. Visma | Lease a Bike zou graag Jai Hindley, die momenteel bezig is aan de Giro, in huis halen.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe wordt Hindley omringd door tal van potentiële concurrenten, met alle ronderenners die daar aanwezig zijn. Al is het niet zo dat Hindley geen kansen krijgt: hij staat mooi vierde op de tweede rustdag van de Giro. De 30-jarige Australiër staat dus op de radar van Visma. Het lijkt er wel op dat ploeg en renner elkaar kunnen helpen.

Hindley wil zijn prijs opdrijven

Alleen houdt Hindley voorlopig de boot af. Dat meldt wielerjournalist Daniel Benson. Hindley zou de Giro eerst willen gebruiken om zijn waarde op de transfermarkt te bepalen. Lees: Hindley wil proberen om zijn prijs op te drijven. Als hij straks in Rome op het podium zou staan, heeft hij daar wel de nodige adelbrieven voor achter de hand.

Hindley won de Giro in 2022 en staat dus al bekend als grote-rondewinnaar. Een recente podiumplaats zou zijn looneisen echter nog wat de hoogte in kunnen jagen. Het contract van Hindley bij Red Bull-BORA-hansgrohe loopt wel degelijk af. Voorlopig houdt hij al zijn opties open. Visma | Lease a Bike, dat ook nog zoekt naar een nieuwe sponsor, moet nog even geduld tonen.

Benson heeft ook nog ander nieuws wat Visma | Lease a Bike betreft. De wielerploeg zou ook interesse tonen in Andrew August, het 20-jarige toptalent van Netcompany INEOS. Ook diens contract loopt af aan het einde van 2026. August zette in 2024 al op 18-jarige leeftijd de stap naar de profs en lijkt dit seizoen op dit niveau toch door te breken.

De jonge Amerikaan zette zichzelf op de kaart door de laatste etappe te winnen in de Ronde van het Baskenland. Eerder was hij na de Settimana Internazionale Coppi e Bartali ook al met de jongerentrui naar huis gegaan. Zulke prestaties ontgaan uiteraard niemand. Soudal Quick-Step en EF Education-EasyPost hoopten naar verluidt ook op zijn komst.

Jong toptalent gaat bij INEOS bijtekenen

Deze ploegen waren net als Visma | Lease a Bike opties voor August, hoewel de mate van interesse verschilde van team tot team. In elk geval mogen ze allemaal de hoop om August te kunnen strikken opbergen. De youngster, die eerder dit jaar ook een rit won in de Ronde van Valencia door onder meer Florian Vermeersch te slim af te zijn, gaat bijtekenen.

August zou op het punt staan om een nieuw akkoord voor de lange termijn te sluiten met Netcompany INEOS. Benson voegt er wel aan toe dat het mogelijk is dat August nog geen handtekening heeft gezet onder zijn nieuwe contract en heeft overigens ook nieuws over Lennert Van Eetvelt van Lotto-Intermarché.