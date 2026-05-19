Jeroen Deheegher
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt
Tim Merlier heeft in de Ronde van Hongarije nog eens drie ritzeges gepakt, waardoor hij in 2026 al op vijf overwinningen staat. Toch heeft de sprinter van Soudal Quick-Step nog wat werk voor hij over anderhalve maand wil schitteren in de Tour.

Met overtuigende overwinningen in de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg had Tim Merlier in april al bewezen dat hij terug was, in de Ronde van Hongarije heeft Merlier dat met drie ritzeges nog kracht bijgezet. 

Met vijf zeges op negen koersdagen scoort Merlier opnieuw zoals de voorbije jaren, ook al was het niet tegen de beste sprinters in Hongarije. Voor Soudal Quick-Step is het wel een opsteker, Merlier is nu al bijna goed voor de helft van de elf zeges dit seizoen. 

Merlier moet nog kleine achterstand wegwerken

Na een moeilijke winter, waarin blessures aan zijn knieën hem lang parten speelden, staat Merlier er opnieuw. "Zijn blessure ligt nu helemaal achter hem, we moeten daar geen schrik meer van hebben", zegt zijn trainer Frederik Broché bij Het Nieuwsblad. 

Zijn sprint lijkt al helemaal op punt te staan, maar om in juli ook te kunnen sprinten in de Tour heeft Merlier nog wel werk. "Al wil ik ook niet zeggen dat hij zeker geen rit wint, mocht de Tour vandaag beginnen."

Nog twee koersen voor Merlier, daarna hoogtestage

Daarvoor zal Merlier nog wat moeten trainen, maar hij rijdt zondag eerst nog de GP Criquielion en maandag de Antwerp Port Epic. Daarna vertrekt Merlier op hoogtestage naar de Sierra Nevada om de Tour voor te bereiden. 

Anders dan Patrick Lefevere is Broché wel overtuigd van het effect van een hoogtestage voor een sprinter. Het enige gevaar voor een sprinter is dat ze te veel klimmen en zo explosiviteit in de sprint verliezen. 

"Maar Tim is altijd heel goed met hoogte. We gaan zijn trainingsload goed managen. Hij zal minder volume en meer krachttraining doen dan de klimgroep", stelt Broché dan ook. 

Programma Tim Merlier

Voor de Tour rijdt Merlier wellicht nog de Baloise Belgium Tour of de Ronde van Zwitserland, die allebei van 17 tot 21 juni worden gereden. Het BK op de weg op 28 juni wordt de laatste wedstrijd voor de start van de Tour op 4 juli. 

