Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

Kevin Vanbuggenhout
Lennert Van Eetvelt heeft na afloop van de negende etappe in de Giro 's avonds slecht nieuws gekregen. Hij krijgt een boete voor het plassen in het openbaar. Zijn naam verscheen zo in het juryrapport.

De kopman van Lotto-Intermarché is niet de eerste Belg die tijdens het verloop van deze Giro beboet werd. Hij werd al voorafgegaan door Victor Campenaerts van Visma-Lease a Bike. Campenaerts verzamelde al twee boetes, telkens lag dezelfde reden aan de basis. Campenaerts kreeg twee boetes voor het plassen in het openbaar. 

Op dit gebied heeft Campenaerts opvolging gekregen. In het juryrapport van de negende etappe komt de naam van Van Eetvelt voor. De jury stelde vast dat ook hij ging plassen in het bijzijn van het publiek en zo 'ongepast gedrag' vertoonde. Van Eetvelt krijgt zo dezelfde boete die Campenaerts eerder kreeg en moet 200 Zwitserse frank betalen.

Sanitaire stops een kwestie in de Giro

De sanitaire stops lijken dus wel een kwestie te zijn in deze Giro. Op bepaalde momenten en plaatsen mag er wel een sanitaire stop genomen worden. Het blijkt voor renners toch niet zo evident te zijn om zich eraan te houden. Wie een ander moment verkiest, wordt hiervoor gestraft. Ook Van Eetvelt is er dus niet aan kunnen ontkomen.

Hij was niet de enige die na afloop van de negende rit een boete kreeg. Mirco Maestri en zijn ploegleider gingen op de bon voor een plakbidon. Christopher Juul-Jensen gooide afval weg buiten de afvalzone. David de la Cruz vertoonde 'ongepast gedrag'. Aangezien hij 500 Zwitserse frank boete kreeg, moet het een andere oorzaak zijn dan bij Van Eetvelt.

Niet eerste boete voor Belgische renner

Boetes voor Belgische renners tijdens de loop van een grote ronde zijn niets nieuw. In de Tour de France van 2025 kreeg Remco Evenepoel bijvoorbeeld een boete van 500 Zwitserse frank. Evenepoel kreeg die boete toen voor het weggooien van afval. Ongetwijfeld worden in deze Giro nog meer boetes uitgedeeld.

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

09:20
07:50
07:20
07:00
18:35
20:35
17:30
19:35
13:30
1
15:30
11:30
14:30
10:30
17/05
17/05
17/05
17/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05

