Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike zag zijn kopman Matteo Jorgenson uitvallen in de Amstel Gold Race, waardoor hij de rest van de heuvelklassiekers moest missen. De Amerikaan is ondertussen op de terugweg en lijkt klaar te geraken voor de Tour.

Matteo Jorgenson zou de kopman worden van Visma-Lease a Bike in de heuvelklassiekers, de Amerikaan liet er onder meer de kasseikoersen voor schieten en ging op hoogtestage om zich klaar te stomen.

Jorgenson op hoogtestage met Van Aert

In de Amstel Gold Race leek Jorgenson ook mee te schuiven met Evenepoel en Skjelmose, maar bij een valpartij van Vauquelin werd Jorgenson meegesleurd. De Amerikaan ging zwaar tegen de grond en brak zijn sleutelbeen.

De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik moest hij uiteraard laten schieten, maar Jorgenson zat ook snel weer op de fiets. Intussen is Jorgenson, met onder meer Wout van Aert, op hoogtestage in de Sierra Nevada.

Vingegaard kan rekenen op Jorgenson in de Tour

Dat is goed nieuws voor Visma-Lease a Bike, dat in de Tour opnieuw rekent op Jorgenson in de strijd tegen Pogacar. Door het uitvallen van Laporte zal Jorgenson samen met Van Aert ook een belangrijke rol spelen voor Vingegaard.



Voor de Tour zal Jorgenson ook nog de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) rijden, waar hij op de voorlopige startlijst staat. De Amerikaan zal er de kopman zijn, Vingegaard rijdt tussen de Giro en de Tour geen koers meer.