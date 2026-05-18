Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
De trainer van Wout van Aert laat van zich horen. Jonas Vingegaard heeft immers exact dezelfde coach in de persoon van Mathieu Heijboer. Vingegaard moet dinsdag aan de bak in de individuele tijdrit in de Giro.

Heijboer verklapt bij In de Leiderstrui dat er nog weinig gewijzigd is aan de tijdritpositie van Vingegaard. "In de loopbaan van Jonas hebben we zijn positie al uit den treure getest." Enig probleem: Vingegaard is de leider in het bergklassement en moet de tijdrit rijden in een tijdritpak van de organisatie, in plaats van in zijn eigen tijdritpak.

Thijs Zonneveld waarschuwt dat dit zeker een halve minuut zou kunnen schelen. "We hebben geen idee welk pak we krijgen, dus we weten niet hoeveel het in tijd gaat schelen", wil Heijboer zich er niet specifiek over uitspreken. "Het zal niet het snelste pak zijn, maar hier is door de buitenwacht meer heisa van gemaakt dan door ons."

Geen item voor Vingegaard

In elk geval hebben ze er bij Visma | Lease a Bike niet aan gedacht om in de bergritten wat rustiger aan te doen. "Het voordeel dat je bergop pakt, is waarschijnlijk groter dan wanneer je er omslachtig over had gedaan. Het is ook geen item voor Jonas, die wist dit en heeft in leiderstruien al vaker goede tijdritten gereden." Heijboer besluit dat dit nu eenmaal kan gebeuren.

Er worden dus geen excuses gezocht. Visma | Lease a Bike stoort zich er niet al te erg aan dat Vingegaard in de bergtrui moet starten. "Daar doen wij niet zo moeilijk over." Heijboer is Head of Performance bij Visma | Lease a Bike en inmiddels de trainer van zowel Van Aert als Vingegaard. Dat is echter niet altijd zo geweest. Heijboer coacht Van Aert sinds de winter van 2023.

Heijboer nu ook trainer van Vingegaard

Heijboer volgde zo Marc Lamberts op. Eerder dit jaar nam hij ook de rol van trainer van Vingegaard op zich. Diens vorige coach, Tim Heemskerk, vertrok immers bij Visma | Lease a Bike. Onlangs raakte bekend dat Heemskerk bij Red Bull-BORA-hansgrohe aan de slag gaat

