Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Niet zijn prestaties, maar zijn outfit zorgde voor opschudding in de Giro d'Italia. Enric Mas werd namelijk gespot in een skinsuit met het logo van de Women's WorldTour. Een simpele vergissing of zit er meer achter?

Vreemde ontdekking tijdens de Giro

Enric Mas beleeft voorlopig geen succesvolle Giro d’Italia. De Spanjaard verloor al veel tijd in het klassement en staat na negen ritten pas 28ste, op bijna veertien minuten van de leider. Toch ging de aandacht de voorbije dagen niet naar zijn benen, maar naar zijn tenue.

Oplettende kijkers merkten op dat Mas rondreed met een Movistar-skínsuit waarop het logo van de Women’s WorldTour stond in plaats van het gebruikelijke mannenlogo. Dat detail bleef niet onopgemerkt en zorgde meteen voor hilariteit op sociale media.

Mas zelf reageerde laconiek op het incident. “Het is een kleine fout, niets speciaals”, vertelde hij aan de Spaanse krant AS. Volgens hem ging het gewoon mis bij het uitdelen van de kledij binnen de ploeg.

“We hebben er goed mee gelachen”

De renner benadrukte dat hij zelf niets had gemerkt. “Ik draag een kleine maat. Misschien hebben ze zich vergist bij de verdeling van de kledij, maar dat maakt niet uit. Alles had mijn maat, ook de broek. Alleen het logo was anders.”

Pas na de achtste rit werd hij op de fout gewezen door ploegmaat Iván García Cortina. “Het was Iván die het zaterdagavond opmerkte. We hebben er goed mee gelachen toen we het beseften.”





Toch bleef de situatie opvallend. Op sommige dagen droeg Mas namelijk wel een skinsuit met het correcte mannenlogo, op andere dagen verscheen opnieuw het vrouwenlogo op zijn borst.

Productiefout of verkeerde combinatie?

Volgens kenners zijn er twee mogelijke verklaringen. De eerste is een simpele drukfout bij fabrikant Gobik, waarbij enkele mannenpakken verkeerd bedrukt werden. De tweede piste is technischer: mogelijk werd een mannenonderstuk aan een vrouwenbovenstuk gestikt tijdens de productie.

Dat laatste hoeft overigens geen invloed te hebben op zijn prestaties. De bovenkant van de skinsuits is grotendeels uniseks ontworpen. Hoe dan ook lijkt de fout intussen ontdekt, waardoor de kans klein is dat Mas in de tweede Giro-week opnieuw met het verkeerde logo zal rondrijden.