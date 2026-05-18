Kevin Vanbuggenhout
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen
Door enkele doelstellingen kruisen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar wel vaker elkaars pad. Een van hun resterende doelen dit jaar is het EK op de weg. Het kampioenschap vindt plaats in Slovenië, het thuisland van Pogacar.

De start van de wegrit bij de mannen elite wordt gegeven in de hoofdstad Ljubljana, terwijl de finish in Šenčur ligt. Het parcours is nu ook bekendgemaakt. Het is duidelijk dat het EK voor Pogacar ook een sentimenteel tintje krijgt. Dat heeft er alles mee te maken dat hij eens een grote wedstrijd kan rijden voor de ogen van zijn landgenoten. 

De beklimming van Mozjanca is in het parcours opgenomen en kan een belangrijke scherprechter worden. De klim is 2,1 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent. Op basis van die cijfers gaat het om een korte, explosieve klim die Pogacar moet liggen. Zijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik tonen dat aan.

Pogacar zal willen toeslaan op de klim

Dit jaar verpulverde Pogacar samen met Paul Seixas nog het klimrecord op La Redoute. Dat is dus veelbelovend voor het EK in het land van Pogacar. De Mozjanca zal immers vijf keer beklommen moeten worden. De eerste passages kunnen nog als een aanloop beschouwd worden, maar op de laatste passages zal Pogacar willen toeslaan.

Dan is het de vraag wie hem weerwerk kan bieden. Dat zou van Remco Evenepoel moeten komen, want Luik-Bastenaken-Luik is ook een koers die op zijn lijf geschreven is. De EK-wegrit bij de mannenelite wordt verreden op zondag 4 oktober. Duid die datum dus zeker aan op uw agenda,om het potentiële duel Pogacar-Evenepoel te bekijken.

Evenepoel op jacht naar eerste zege in EK-wegrit

In tegenstelling tot Pogacar heeft Evenepoel nog geen Europese kampioenstrui als gevolg van de wegrit in zijn kast hangen. Pogacar werd vorig jaar Europees kampioen op de weg in Drôme-Ardèche. Evenepoel heeft wel al twee keer het EK tijdrijden gewonnen. Dat speelde hij klaar in 2019 en in 2025.

