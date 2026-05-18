Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Het is een reële mogelijkheid dat Tadej Pogacar in de Tour niet over zijn meesterknecht beschikt die hem daar de laatste jaren bijstond. Dit kan een meevaller zijn voor Remco Evenepoel en eventuele andere concurrenten van de Sloveen.

Evenepoel kent die zogeheten meesterknecht overigens goed, want hij reed nog met João Almeida in dezelfde ploeg. Overigens was het sowieso niet voorzien dat Almeida in dienst van Pogacar de Tour zou rijden. Om de Portugees meer eigen kansen te geven, werd hem beloofd dat hij dit jaar de kopman zou zijn in de Giro en de Vuelta.

Door een aanhoudende ziekte moest hij echter afhaken voor de Giro. Daardoor werd verondersteld dat UAE Team Emirates-XRG hem toch zou inpassen in de Tour-ploeg. Dat lijkt momenteel niet het idee te zijn. Joxean Fernandez Matxin geeft bij Domestique aan dat Almeida hervat in de Dauphiné, maar de Tour niet op zijn programma staat.

Almeida als een soort reserve-optie

"Voorlopig focussen we op de Dauphiné. We zullen zien hoe zijn conditie en herstel vooruit gaat. We zullen zien of we meer zullen focussen op de Vuelta of op andere rittenkoersen. Als er moeilijkheden zijn in aanloop naar de Tour, dan zou het een mogelijkheid zijn om hem erbij te halen." Met alle ellende die UAE dit jaar al kende qua blessures, is dat niet ondenkbaar.

Twee renners van de Tour-longlist vielen zwaar in de Giro. "Momenteel hebben we een ploeg voor de Tour in gedachten. We hebben een planning voor de Tour en trainen in functie daarvan. We hebben een duidelijk plan. We weten dat er veel kan gebeuren, maar voorlopig rijdt João enkel de Dauphiné." Of de Tour Auvergne-Rhône Alpes, zoals die wedstrijd nu heet.

Almeida zelf nog vierde in de Tour van 2024



Almeida reed vooral in 2024 een sterke Tour. Als luxehelper van Pogacar was hij in de bergen niet weg te denken: hij eindigde zelf knap vierde. Een jaar later leek Almeida zelfs in zijn beste vorm ooit te zitten, maar als gevolg van een valpartij moest hij opgeven. Een zware aderlating, hoewel Pogacar alsnog de Tour won.