Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees
We kunnen het toch wel een zeer verrassende wending noemen. Red Bull zag in de etappe naar Blockhaus nog hoe Giulio Pellizzari Jonas Vingegaard aanvankelijk kon volgen. Een paar dagen later lijken de podiumkansen van de Italiaan er stevig op achteruitgegaan.

Pellizzari was na afloop van de zevende etappe ontgoocheld dat hij tijd op Vingegaard had verloren en oordeelde dat hij niet zo lang had moeten proberen om hem te volgen. Geen erg: gewoon de volgende dagen weer naar behoren presteren, denk je dan. Op de aankomst in Fermo maakte hij echter niet de beste indruk, en een dag later verloor hij tijd op Corno alle Scale.

Het zou Red Bull kunnen helpen om voluit de kaart van Jai Hindley te trekken als de neerwaartse spiraal zich doorzet. Het liefst van al willen ze natuurlijk snel weer de beste Pellizzari zien. Bij Red Bull denken ze ook de reden te kennen waarom de 22-jarige renner het al een paar dagen moeilijker heeft. Het zou aan een opkomende ziekte kunnen liggen.

Pellizzari voelde zich slecht tijdens negende Giro-rit

Dat vermoeden heerst intern. "Misschien is het een virus, maar dat gaan de doctoren onderzoeken. Ik kan er nu nog niet zoveel over kwijt, maar het was duidelijk dat Giulio zich slecht voelde. Dat vertelde hij meermaals over de radio", laat zijn trainer Sylwester Szmyd aan In de Leiderstrui weten over het gevoel op de fiets bij zijn renner.

Volgens Cyclingnews is er al iets meer specifieks bekend en zou het om maagproblemen gaan. Dat zou wel degelijk een verklaring kunnen zijn, want Pellizzari was tot dusver aan een erg sterk seizoen bezig. Hij eindigde derde in de Ronde van Valencia en Tirreno-Adriatico. In april ging het nog meer in stijgende lijn, met de eindzege in de Tour of the Alps.

Plotse vormdip Pellizzari een verrassing


De recente mindere prestaties van Pellizzari komen dus als een donderslag bij heldere hemel. Het blijft natuurlijk altijd afwachten wanneer een jonge renner geconfronteerd wordt met intensieve inspanningen in een grote ronde. Vorig jaar werd Pellizzari nochtans al zesde in de Vuelta.

