Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Jonas Vingegaard pakte zondag zijn tweede ritwinst in de Giro, ook al had hij daar eigenlijk zijn zinnen niet op gezet. Vingegaard profiteerde vooral van de inspanningen van Decathlon-CMA CGM en Gall, maar overnemen deed hij bergop niet.

Voor Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike hoefde het zondag niet op de Corno alle Scale, maar Decathlon-CMA CGM dacht daar anders over. Zij wilden hun kopman Felix Gall tijd laten nemen op zijn concurrenten voor het podium.

Ook de ritzege kwam zo opnieuw in het spel en daar profiteerde Vingegaard van. De Deen bleef tijdens de aanval van Gall in het wiel van de Oostenrijker, in de slotkilometer sprong hij weg en pakte zijn tweede ritzege.

Dumoulin kritisch voor passieve Vingegaard

Ex-ploegmaat Tom Dumoulin begrijpt niet dat Vingegaard niet overnam van Gall. Want onder meer Pellizzari had een slechte dag en kon op grotere achterstand worden gezet, wat goed is voor Gall én Vingegaard.

"Dan denk ik: jij bent de grote kampioen van deze Giro... Neem dan in ieder geval even over", zegt Dumoulin bij NOS Wielerpodcast. "Dat vond ik niet zo stijlvol. Die ene keer overnemen had hem echt geen krachten gescheeld voor de derde week."

Vingegaard minder populair door manier van koersen?

Vingegaard wordt vaak verweten dat hij afwachtend koerst en dat werd volgens Dumoulin afgelopen zondag ook duidelijk. De Deen maakt er zich volgens Dumoulin niet populair mee, ook in het peloton.



"Er is veel meer respect voor renners die met hun hart koersen, zoals Pogacar en Van der Poel", aldus Dumoulin. "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas? Wat maakt die ene beurt uit? Je had die rit toch wel gewonnen. Ik vond het niet de meest stijlvolle manier."

Naar Blockhaus nam Vingegaard wel initiatief

Al is Dumoulin ook niet uitsluitend kritisch over Vingegaard. "Naar Blockhaus heeft hij veel initiatief genomen en Pellizzari gelost. Maar wat hij zondag deed, vond ik niet mooi", besluit de Nederlander nog.

Voor Vingegaard is het ook zaak om de Giro te winnen zonder al te veel energie te verbruiken. In juli wil de Deen namelijk ook de Tour een derde keer winnen en Tadej Pogacar zal de Giro niet in zijn benen hebben.