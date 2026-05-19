Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Vlaanderen rijdt een renner nooit alleen voor zichzelf. Achter elke prof schuilt nog altijd een dorp dat mee supportert, mee leeft en soms zelfs mee wint. Van supporterscafés tot straatdoeken: de band tussen Vlaamse gemeenten en 'hun coureur' blijkt verrassend sterk.

‘Onze coureur’ bestaat nog altijd

Wanneer Wout van Aert een grote koers rijdt, schakelt Lille bijna automatisch over op koersmodus. Cafés zetten uren vooraf televisies aan, supporters hangen vlaggen buiten en op lokale evenementen duikt zijn naam voortdurend op. De gemeente speelde die verbondenheid de voorbije jaren ook bewust uit via lokale acties en evenementen rond Van Aert.

Dat fenomeen blijft opvallend aanwezig in Vlaanderen. Ondanks de internationale uitstraling van de moderne wielersport blijven veel renners sterk verbonden aan hun gemeente. Niet alleen symbolisch, maar ook sociaal en cultureel. Ze blijven “van hier”.

In Schepdaal geldt hetzelfde voor Remco Evenepoel. Zelfs nadat hij uitgroeide tot winnaar van monumenten en grote rondes, blijft hij voor veel inwoners in de eerste plaats de jongen die daar opgroeide .

Dorpstrots als verlengstuk van de koers

Die lokale trots leeft vaak veel sterker dan buiten Vlaanderen wordt vermoed. In Ham is Jasper Philipsen uitgegroeid tot een uithangbord van de gemeente. Zijn bijnaam “De Vlam van Ham” werd lokaal haast een merk op zich.

Ook in Balen blijft Tom Boonen jaren na zijn carrière zichtbaar aanwezig. Zijn successen maakten van de gemeente tijdelijk een centrum van de Vlaamse wielerwereld. Dat effect blijft nazinderen in supportersclubs, wielerevenementen en lokale verhalen .

Lees ook... Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Het opvallende is hoe sterk inwoners zich mee eigenaar voelen van dat succes. Alsof overwinningen van één renner ook iets zeggen over het dorp zelf. Dat mechanisme zie je in Vlaanderen sterker dan in veel andere sporten.

Van cafés tot straatdoeken

De verbondenheid beperkt zich niet tot koersdagen alleen. In Baal blijft Sven Nys letterlijk deel van het dorpsbeeld. Zijn jaarlijkse cross groeide uit tot een vaste afspraak voor duizenden supporters .

In Gistel blijft Johan Museeuw een naam die generaties overstijgt. Oude cafés hangen nog foto’s van zijn klassiekerzeges op, terwijl oudere inwoners verhalen blijven vertellen over “de Leeuw van Vlaanderen” .

Het zijn kleine signalen die samen iets typisch Vlaams vormen. Bakkers maken speciaal koersgebak wanneer de Tour passeert, supporterscafés hangen het hele voorjaar vol wielervlaggen en tijdens grote kampioenschappen verschijnen plots straatdoeken aan gevels en kerkhekkens. Zelfs jeugdclubs verwijzen trots naar lokale kampioenen die ooit op dezelfde wegen trainden. Gemeenten zonder actieve topcoureur teren vaak nog altijd op oud wielererfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Moderne topsport, ouderwetse verbondenheid

Tegelijk contrasteert die dorpstrots steeds harder met de realiteit van het moderne wielrennen. Renners leven vandaag internationaal, met hoogtestages in Spanje, trainingsblokken op Tenerife en volledig wetenschappelijke begeleiding rond voeding, wattages en herstel. Toch lijken Vlaamse gemeenten hun renners net daardoor harder vast te houden.

In Herentals blijft Rik Van Looy bijvoorbeeld nog altijd een historische figuur van betekenis . De stad profileert zich al jaren expliciet als wielerstad, mee dankzij die geschiedenis.

Misschien verklaart dat waarom wielrennen in Vlaanderen anders blijft aanvoelen dan veel andere topsporten. Supporters kijken hier niet alleen naar prestaties. Ze kijken ook naar afkomst, herkenbaarheid en lokale verbondenheid. Achter elke Vlaamse renner staat nog altijd een dorp dat een klein beetje mee op de fiets zit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Remco Evenepoel
Jasper Philipsen

Meer nieuws

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19:00
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

21:00
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

18:30
Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

17:45
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

17:26
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

16:30
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

14:30
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

13:00
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

12:00
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

11:20
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

10:40
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

09:50
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

09:10
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

08:30
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

07:30
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05
Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière Opinie

Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

18/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

18/05
Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

18/05
Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

18/05
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

18/05
Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

18/05
Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

18/05
Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

18/05
Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

18/05
Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

18/05
Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

18/05
🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

18/05
🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

17/05
Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

17/05
Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

17/05
Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

17/05
Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

17/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Victor Campenaerts Van Eetvelt Lennert Tim Merlier Filippo Ganna Egan Bernal Toon Aerts Jai Hindley Oliver Naesen Thijs Zonneveld Mathieu Van Der Poel Felix Gall Tom Dumoulin Bjarne Riis Matteo Jorgenson Joao Almeida Jhonnatan Manuel Narvaez Prado

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved