Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
UAE Team Emirates-XRG zag in de Giro al drie renners uitvallen, kopman Joao Almeida kwam zelfs niet aan de start. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Tour, waar Pogacar misschien nog beter omringd zal worden.

Jay Vine, Marc Soler en Adam Yates moesten door een zware valpartij in de tweede etappe de Giro al vroeg verlaten. Kopman Joao Almeida moest dan weer forfait geven doordat hij niet helemaal fit was geraakt. 

Veel renners in de lappenmand bij UAE Team Emirates-XRG

Ook Pablo Torres en Filippo Baroncini liggen in de lappenmand, waardoor de lijst met afwezigen weer lang is bij UAE Team Emirates-XRG. Maar vooral de uitvallers in de Giro zouden de plannen voor de Tour nog kunnen omgooien. 

Marc Soler en Adam Yates staan daar op de voorlopige startlijst, maar vooral bij Soler zijn er vraagtekens over zijn deelname na een bekkenbreuk. Het is dan ook de vraag wie de ploegmaats van Pogacar zullen worden in de Tour. 

"We hebben onze planning aanzienlijk moeten wijzigen door de huidige omstandigheden. We zullen zien hoe de zaken zich de komende weken ontwikkelen", zegt sportief manager Joxean Fernández Matxin bij AS

Almeida ook naar de Tour?

Mogelijk komen Adam Yates en zelfs Joao Almeida aan de start van de Tour. "De deur voor een deelname aan de Tour is nog niet gesloten", stelt Matxin nog. UAE Team Emirates-XRG kan zo met een heel stevige ploeg aan de start van de Tour komen.

Tadej Pogacar is uiteraard kopman, maar Isaac del Toro maakt ook zijn debuut in de Tour. De Mexicaan werd vorig jaar tweede in de Giro en maakt zeker kans om in de top vijf te eindigen in het eindklassement. 

Slecht nieuws voor Vingegaard en Evenepoel?

Als daar ook nog eens Almeida zou bijkomen, kan dat slecht nieuws zijn voor Vingegaard en Evenepoel. De Deen heeft al de Giro in de benen, bergop strijden tegen drie kleppers van UAE zou een onbegonnen zaak zijn. 

Voor Evenepoel zijn Del Toro en Almeida dan weer bedreigingen voor het podium. Ook Paul Seixas en zijn eigen ploegmaat Florian Lipowitz zullen concurrenten zijn voor het podium, zelfs een top vijf zou zo moeilijk kunnen worden voor Evenepoel.

