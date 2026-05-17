Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Toon Aerts is een van de verrassende Belgen in de schijnwerpers de laatste dagen. Zijn bijnaam in de veldritwereld is ook op zijn zachtst gezegd opvallend.

Tijdens de negende Giro-rit maakte Aerts deel uit van de kopgroep. Hij werkte echter niet mee, waardoor andere Italiaanse vluchters op hem begonnen te vloeken. Daar trok Aerts zich niets van aan. Hij reed op dat moment rond met mannen als Ciccone, Rubio, Milesi, Bais en Ulissi. Schoon volk om mee op pad te zijn voor de 32-jarige crosser.

Tijdens de Eurosport-uitzending stipte commentator Jeroen Vanbelleghem aan dat Aerts niet slecht bergop rijdt. Toen co-commentator Karsten Kroon zich dan de vraag stelde of Aerts de etappe zou kunnen winnen, antwoordde Vanbelleghem negatief. Of het moest zijn dat het de doorslag gaf dat hij zich grotendeels had kunnen sparen.

Toon Aerts staat bekend als 'Mister 500'

Vanbelleghem meldde niet veel later dat hij een berichtje gekregen had van Loes Sels, ons ook wel bekend uit het veldrijden. Daar stond interessante informatie in. "Onderschat Toon Aerts niet", liet Sels weten. "Zijn bijnaam is niet voor niets Mister 500 qua wattages. Daar keken beide commentatoren wel even van op. De crosswereld kent Aerts natuurlijk goed.

Wat Sels bedoelde is dat Van Aert heel veel wattages kan duwen en een intensieve inspanning bergop dus wel best aankan. "Hij is geen Wout van Aert maar hij kan op topdagen over een lange tijd veel wattages duwen." Dat zou in het bericht van Sels aan Vanbelleghem gestaan hebben. Het is nu al uitkijken naar de effectieve cijfers van Aerts.

Kan Aerts meer dan 6 watt per kilogram aan?

Lees ook... Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"
Dat zou na een etappe als deze wel extra interessant zijn. Volgens Pro Cycling Stats weegt Aerts 72 kilogram en is hij 1,88 meter. Omgerekend betekent dit dat een inspanning van 430 watt neerkomt op 6 watt per kilogram. Volgens Loes Sels kan Aerts dus echter gerust een vermogen van 500 watt halen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Toon Aerts
Wout Van Aert
Loes Sels

Meer nieuws

Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

17:30
🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

14:30
Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

18:35
Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

15:30
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

13:30
1
"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

12:30
Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

07:45
"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

11:30
Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

10:30
🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

09:30
Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

08:30
Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

06:58
Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

16/05
🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

16/05
Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

16/05
Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

16/05
Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

16/05
Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

16/05
Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

16/05
Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

16/05
Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

16/05
"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

16/05
🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard Analyse

🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard

16/05
🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

16/05
'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

16/05
"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

16/05
De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

15/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

15/05
Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

15/05
Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

15/05
Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

15/05
🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

15/05
Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

15/05
Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

15/05
Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

15/05
Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

15/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Wout Van Aert Victor Campenaerts Tadej Pogacar Toon Aerts Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Dylan Groenewegen Christophe Laporte Felix Gall Tim Merlier Thibau Nys Jhonnatan Manuel Narvaez Prado Harm Vanhoucke Laurenz Rex Lotte Kopecky Yves Lampaert Tim Wellens Roger De Vlaeminck

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved