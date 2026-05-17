Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Toon Aerts is een van de verrassende Belgen in de schijnwerpers de laatste dagen. Zijn bijnaam in de veldritwereld is ook op zijn zachtst gezegd opvallend.

Tijdens de negende Giro-rit maakte Aerts deel uit van de kopgroep. Hij werkte echter niet mee, waardoor andere Italiaanse vluchters op hem begonnen te vloeken. Daar trok Aerts zich niets van aan. Hij reed op dat moment rond met mannen als Ciccone, Rubio, Milesi, Bais en Ulissi. Schoon volk om mee op pad te zijn voor de 32-jarige crosser.

Tijdens de Eurosport-uitzending stipte commentator Jeroen Vanbelleghem aan dat Aerts niet slecht bergop rijdt. Toen co-commentator Karsten Kroon zich dan de vraag stelde of Aerts de etappe zou kunnen winnen, antwoordde Vanbelleghem negatief. Of het moest zijn dat het de doorslag gaf dat hij zich grotendeels had kunnen sparen.

Toon Aerts staat bekend als 'Mister 500'

Vanbelleghem meldde niet veel later dat hij een berichtje gekregen had van Loes Sels, ons ook wel bekend uit het veldrijden. Daar stond interessante informatie in. "Onderschat Toon Aerts niet", liet Sels weten. "Zijn bijnaam is niet voor niets Mister 500 qua wattages. Daar keken beide commentatoren wel even van op. De crosswereld kent Aerts natuurlijk goed.

Wat Sels bedoelde is dat Van Aert heel veel wattages kan duwen en een intensieve inspanning bergop dus wel best aankan. "Hij is geen Wout van Aert maar hij kan op topdagen over een lange tijd veel wattages duwen." Dat zou in het bericht van Sels aan Vanbelleghem gestaan hebben. Het is nu al uitkijken naar de effectieve cijfers van Aerts.

Kan Aerts meer dan 6 watt per kilogram aan?

Lees ook... Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"›

Dat zou na een etappe als deze wel extra interessant zijn. Volgens Pro Cycling Stats weegt Aerts 72 kilogram en is hij 1,88 meter. Omgerekend betekent dit dat een inspanning van 430 watt neerkomt op 6 watt per kilogram. Volgens Loes Sels kan Aerts dus echter gerust een vermogen van 500 watt halen.