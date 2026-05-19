🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

Jonas Vingegaard kreeg van zijn ploeg Visma Lease a Bike een opvallende uitdaging rond een bijzondere mijlpaal in zijn carrière. De Deen moest terugblikken op al zijn profzeges, net op het moment dat hij zijn vijftigste overwinning pakte.

Uitdaging van de ploeg

De Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike wilde de focus leggen op het carrièreoverzicht van Jonas Vingegaard en vroeg hem om al zijn overwinningen op te sommen in aanloop naar zijn volgende koers. Het idee was om stil te staan bij zijn ontwikkeling van talent tot tweevoudig Tourwinnaar en vaste waarde in het peloton.

Volgens de ploeg moest het hem ook doen stilstaan bij de breedte van zijn palmares, dat niet alleen uit grote rondes bestaat maar ook uit kleinere rittenkoersen en tijdritten. Het initiatief past binnen de manier waarop Visma Lease a Bike vaak inzet op teambuilding en mentale scherpte binnen de selectie.

De 50ste zege

Zondag zette Vingegaard een nieuwe stap in zijn palmares door in de Giro d’Italia op de Corno alle Scale zijn vijftigste profzege te behalen. Daarmee bereikte hij een symbolische grens in een carrière die steeds consistenter en veelzijdiger wordt. De overwinning werd door zijn ploeg gezien als een symbolisch moment, omdat de Deen in korte tijd uitgroeide tot een van de meest dominante renners in het moderne wielrennen.

Wegritten en grote klassiekers blijven daarbij de kern van zijn succes, met meerdere zeges verspreid over verschillende seizoensblokken. Het onderstreept zijn constante groei binnen het WorldTour-peloton van de afgelopen jaren extra.

Terugblik in beeld

Visma Lease a Bike stelde in een filmpje aan Jonas Vingegaard de vraag of hij al zijn 50 overwinningen zelf nog wist op te sommen. De Deen slaagde daarin zonder grote aarzeling en toonde hoe goed hij zijn carrière zelf kan plaatsen. Voor de ploeg was het vooral een luchtig moment om zijn mijlpaal extra kracht bij te zetten.



Lees ook... Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert›

Het fragment uit het teamfilmpje werd bovendien gedeeld op sociale media en zorgde voor veel reacties, omdat het zelden gebeurt dat renners zo bewust worden getest op hun eigen carrièreoverzicht. Weer even terugkijken op die reeks overwinningen gaf hem volgens de ploeg ook extra motivatie richting de komende doelen in het seizoen, waar opnieuw grote rondes centraal staan. Het filmpje kan je hieronder bekijken.