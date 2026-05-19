Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout
Mathieu van der Poel wond er geen doekjes om in zijn recente uitspraken. Hij heeft nog steeds het mountainbiken niet uit zijn hoofd gezet. Desondanks is er geen spoor van hem in de Nederlandse selectie voor Nove Mesto.

Mathieu van der Poel komt deze week wel degelijk aan de start van de wereldbekermanche mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto.

Dat heeft de organisatie dinsdag zelf bekend via haar sociale media. Nochtans verwachtte niemand dat de Nederlander van de partij zou zijn.

Vorig jaar liep Van der Poel er nog een breukje in de pols op, nadat hij twee keer ten val gekomen was. Het wordt zijn eerste koers na Parijs-Roubaix midden april van dit jaar.

Nove Mesto is de tweede wereldbekermanche in het mountainbiken. De openingswedstrijd werd in Zuid-Korea gereden.

Van der Poel verklaarde onlangs in een interview met AS dat het nog altijd een doel van hem is om wereldkampioen mountainbike te worden. Dit betekent waarschijnlijk dat hij dit jaar aan de start zal staan van het WK mountainbiken. Van der Poel zette zo ook de deur open voor deelname aan mountainbikeraces in aanloop naar de Tour.

De Wereldbekerwedstrijd in Nove Mesto zou dan een van de mogelijke opties zijn. Er wordt van 21 tot en met 24 mei gekoerst met de mountainbike in Tsjechië. De Nederlandse wielerbond KNWU heeft de selectie bekendgemaakt van alle mountainbikers die daar in actie zullen komen. Daarbij geen spoor van Mathieu van der Poel.

Over Van der Poel wordt met geen woord gerept door de KNWU. Alles wijst er dus op dat hij niet zal deelnemen in Nove Mesto, terwijl hij daar vorig jaar wel meedeed. Het werd toen geen succes: Van der Poel kwam twee keer ten val en liep een klein breukje in de pols op. Puck Pieterse doet bij de dames mee in Nove Mesto namens haar eigen team.

Van der Poel reed vorig jaar de Wereldbekers van Nove Mesto en Les Gets. Van der Poel trok vervolgens al heel vroeg naar Zwitserland om zich voor te bereiden op het WK in Crans Montana. Dat bleek niet het heilige scenario. Op het WK kende hij immers geen topdag en finishte hij als 29e. Tom Pidcock doet wellicht wel mee in Nove Mesto

