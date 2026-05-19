Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

De overmacht van UAE Team Emirates-XRG blijft indrukwekkende proporties aannemen. De ploeg verzamelde in 2026 al 32 overwinningen en lijkt opnieuw op weg naar een historisch seizoen in het internationale wielrennen.

Pogacar leidt indrukwekkende zegetocht

De ploeg van Tadej Pogacar brak vorig jaar alle records met liefst 97 overwinningen in één seizoen. Ook dit jaar draait de machine opnieuw op volle toeren. Alleen al in de Giro pakte UAE al drie ritzeges, ondanks meerdere opgaves binnen de selectie.

De 32 zeges werden bovendien verdeeld over twaalf verschillende renners. Pogacar blijft uiteraard de absolute kopman met overwinningen in onder meer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en meerdere ritten in de Ronde van Romandië.

Daarnaast pakten ook Isaac Del Toro, Jay Vine, Jan Christen, António Morgado, Marc Soler, Tim Wellens, Adam Yates, Juan Sebastián Molano, Julius Johansen, Igor Arrieta en Jhonatan Narváez minstens één overwinning.

De enorme breedte van de kern maakt UAE zo moeilijk te kloppen. Zelfs wanneer toppers ontbreken of uitvallen, blijft de ploeg winnen op alle soorten parcoursen. Dat werd in de Giro d’Italia nog maar eens duidelijk.

Concurrentie kijkt voorlopig tegen kloof aan

In het voorlopige overwinningenklassement volgen Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek op ruime afstand van UAE. Visma verzamelde voorlopig 15 zeges, Lidl-Trek staat op 10 overwinningen.



Dat verschil toont hoe dominant UAE momenteel is in het peloton. De ploeg staat ook ruim bovenaan in de internationale puntenranking en verzamelde al meer dan 7.000 UCI-punten in enkele maanden tijd.

Belgische teams hinken achterop

Bij de Belgische ploegen blijft Soudal Quick-Step voorlopig het best presteren met 11 overwinningen. Daarmee blijven de Belgische teams voorlopig ver verwijderd van de indrukwekkende cijfers van UAE, dat stilaan opnieuw richting een recordjaar dendert.

Bij Soudal Quick-Step kende Tim Merlier door knieproblemen een moeizame start van zijn seizoen 2026, maar eenmaal terug in competitie liet de sprinter zich meteen opmerken. De Belg werkte voorlopig slechts een handvol wedstrijden af en wist daarin al vijf keer te winnen.