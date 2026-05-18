Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

Op 18 mei 2026 is het exact één jaar geleden dat Wout van Aert misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière behaalde. Hij won toen de negende rit in de Giro d'Italia naar Siena na een tweestrijd met Isaac Del Toro

Achteraf bekeken is die overwinning mogelijk nog veel belangrijker gebleken dan toen werd gedacht. Een jaar later heeft Van Aert de grote vis beet waar hij in het klassieke voorjaar al zo lang naar verlangde. We zouden vanaf nu weleens een compleet bevrijde Van Aert kunnen zien. Een jaar geleden waren er echter nog tal van grote vraagtekens.

Die overwinning in Siena was vooral een emotioneel gebeuren: zijn eerste zege sinds zijn zware val in de Vuelta en het voorlopige eindpunt van een lange periode vol fysieke tegenslag. Tot op dat moment leek Van Aert in een zorgwekkend patroon terecht te komen. In 2024 had hij niet al te vaak kunnen winnen. Die trend zette zich in 2025 aanvankelijk gewoon voort.

Van Aert moest in voorjaar 2025 geregeld de duimen leggen

Na een teleurstellende E3 Saxo Classic reed Van Aert wel top vijf in alle klassiekers die volgden, maar dat werd door de buitenwereld als onvoldoende beschouwd voor een renner met zijn status. Naast de zege die hij liet liggen in Dwars door Vlaanderen was hij in de andere wedstrijden duidelijk telkens de mindere van de uiteindelijke winnaar.

Onder de klassieke renners leek Mads Pedersen hem voorbijgestoken in de pikorde. Van Aert verlegde zijn focus naar de Giro, maar na een tweede plek in de openingsrit draaide de eerste anderhalve week in de soep door de naweeën van ziekte. Stilaan werd de vraag steeds nadrukkelijker gesteld of hij nog wel kon winnen op het hoogste niveau.

Van Aert heeft twijfels weggeveegd

Dan kwam dus die overwinning in Siena. Van Aert was niet op zijn best, maar versloeg Del Toro op karakter en koersintelligentie. Daarna volgden niet heel veel zeges, maar wel zeges die konden tellen: op de Champs-Élysées en in Roubaix. Iedereen weet weer dat Van Aert kan winnen op het hoogste niveau.