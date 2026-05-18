Opinie Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op 18 mei 2026 is het exact één jaar geleden dat Wout van Aert misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière behaalde. Hij won toen de negende rit in de Giro d'Italia naar Siena na een tweestrijd met Isaac Del Toro

Achteraf bekeken is die overwinning mogelijk nog veel belangrijker gebleken dan toen werd gedacht. Een jaar later heeft Van Aert de grote vis beet waar hij in het klassieke voorjaar al zo lang naar verlangde. We zouden vanaf nu weleens een compleet bevrijde Van Aert kunnen zien. Een jaar geleden waren er echter nog tal van grote vraagtekens.

Die overwinning in Siena was vooral een emotioneel gebeuren: zijn eerste zege sinds zijn zware val in de Vuelta en het voorlopige eindpunt van een lange periode vol fysieke tegenslag. Tot op dat moment leek Van Aert in een zorgwekkend patroon terecht te komen. In 2024 had hij niet al te vaak kunnen winnen. Die trend zette zich in 2025 aanvankelijk gewoon voort.

Van Aert moest in voorjaar 2025 geregeld de duimen leggen

Na een teleurstellende E3 Saxo Classic reed Van Aert wel top vijf in alle klassiekers die volgden, maar dat werd door de buitenwereld als onvoldoende beschouwd voor een renner met zijn status. Naast de zege die hij liet liggen in Dwars door Vlaanderen was hij in de andere wedstrijden duidelijk telkens de mindere van de uiteindelijke winnaar.

Onder de klassieke renners leek Mads Pedersen hem voorbijgestoken in de pikorde. Van Aert verlegde zijn focus naar de Giro, maar na een tweede plek in de openingsrit draaide de eerste anderhalve week in de soep door de naweeën van ziekte. Stilaan werd de vraag steeds nadrukkelijker gesteld of hij nog wel kon winnen op het hoogste niveau.

Van Aert heeft twijfels weggeveegd

Lees ook... 🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert
Dan kwam dus die overwinning in Siena. Van Aert was niet op zijn best, maar versloeg Del Toro op karakter en koersintelligentie. Daarna volgden niet heel veel zeges, maar wel zeges die konden tellen: op de Champs-Élysées en in Roubaix. Iedereen weet weer dat Van Aert kan winnen op het hoogste niveau.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Opinie
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

13:50
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

13:20
Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

11:20
Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

10:20
Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

09:20
Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

08:20
Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

07:50
Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

07:20
🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

07:00
🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

14:30
Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

19:35
Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

Smaakmaker van Lidl-Trek sneert na dappere poging naar de ploeg van Oliver Naesen

20:35
Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

18:35
Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

17:30
Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

15:30
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

17/05
1
Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

17/05
"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

17/05
Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

17/05
🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

17/05
Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

17/05
Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

17/05
Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

16/05
🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

16/05
Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

16/05
Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

16/05
Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

16/05
Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

16/05
Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

16/05
Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

16/05
Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

16/05
"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

16/05
🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard Analyse

🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard

16/05
🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

16/05
'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

16/05
"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

16/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Tadej Pogacar Van Eetvelt Lennert Jasper Stuyven Toon Aerts Felix Gall Thijs Zonneveld Remco Evenepoel Dylan Groenewegen Tim Merlier Justine Ghekiere Bjarne Riis Jai Hindley Annemiek Van Vleuten Loes Sels Karsten Kroon Giulio Ciccone Patrick Lefevere

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved