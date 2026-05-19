Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Tadej Pogacar kan deze zomer voor de vijfde keer in zijn carrière de Tour de France winnen. De Vuelta staat nog niet op zijn erelijst en het is maar de vraag of Pogacar dit jaar wel aan de start zal staan.

Koersen afvinken die hij nog niet won en records pakken, dat is wat Tadej Pogacar de afgelopen jaren aan het doen is. Dit jaar kan Pogacar het record van vijf Tourzeges en drie wereldtitels nog evenaren.

De grootste rittenkoers die Pogacar nog niet op zijn palmares heeft staan, is de Vuelta. In 2019 reed Pogacar de Spaanse grote ronde één keer, toen won hij drie etappes en werd hij derde in het eindklassement.

Sinds zijn onverwachte zege in de Tour van 2020 ligt de focus van Pogacar elk jaar op de Franse grote ronde. In de Vuelta kwam de Sloveen niet meer aan de start, al zijn er elk jaar wel geruchten over zijn deelname.

Opnieuw geen Pogacar in de Vuelta dit jaar?

Dat is ook dit jaar het geval, maar bij UAE Team Emirates-XRG willen ze nog niets bevestigen. "Pogacar naar de Vuelta? Hangt af van hoe de Tour eindigt", zegt sportief manager Joxean Fernández Matxin bij AS.

"We hebben altijd gezegd: de Tour de France komt op de eerste plaats. De prioriteit is om in topvorm aan de start van de Tour te verschijnen en van daaruit de rest van het programma te bepalen."



De kans dat Pogacar aan de start van de Vuelta komt, is er alleszins wel. Na de Tour zal de Sloveen maar 37 koersdagen op zijn teller hebben, terwijl hij de voorbije jaren toch minstens aan vijftig kwam.

Daar komen ook nog het WK in Montréal (27 september), het EK in Slovenië (3 oktober) en de Ronde van Lombardije (10 oktober) bij. De combinatie met de Vuelta (22 augustus tot 13 september), zal dan ook zwaar worden.

Rijdt Pogacar wel de Vuelta in 2027 na het WK?

Er lijkt volgend jaar wel een grotere kans te zijn, want dan wordt het WK in de Franse Haute-Savoie gereden. Dat WK zal net als in 2023 een Super-WK zijn en zal plaatsvinden van 24 augustus tot en met 5 september 2027.

Het WK op de weg zal wellicht de opener van dat WK worden, met kort daarna de start van de Vuelta. Voor Pogacar zou dat dan nog het enige doel zijn van het seizoen, samen met de Ronde van Lombardije in oktober.