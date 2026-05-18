Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Jonas Vingegaard en Victor Campenaerts zijn zowat tot een gouden tandem uitgegroeid bij Visma | Lease a Bike. De Deen spaart zijn lof voor onze landgenoot dan ook niet en doet enkele toch wel verregaande uitspraken.

Het is geen geheim dat Vingegaard Campenaerts enorm waardeert. Hun programma's zijn quasi volledig op elkaar afgestemd. Campenaerts staat aan de start van bijna alle wedstrijden die Vingegaard rijdt en haalt veel voldoening uit het werk dat hij kan doen voor de klassementsman. Ze hopen dat alle puzzelstukjes straks samenvallen in de Tour.

Eerst zouden ze samen ook de Giro kunnen winnen. Sporza heeft Vingegaard enkele uitspraken kunnen ontlokken die boekdelen spreken. "Er is een reden waarom hij vorig jaar verkozen is tot ploegmaat van het jaar", zegt Vingegaard over Campenaerts. "Naar mijn mening strookt dat ook met de waarheid. Hij is de beste domestique van het peloton."

Volg Campenaerts Vingegaard 'tot in het graf'?

Dat is al een heel mooi compliment voor Campenaerts. Er zijn immers wel wat renners die veel werk opknappen voor hun kopman en zo van groot belang zijn. Vingegaard gaat nog een stukje verder met zijn lofzang over Campenaerts. "Ik heb het gevoel dat Victor mij zou volgen tot in het graf, als dat nodig zou zijn. Hij gaat er alles aan doen zodat ik kan winnen."

Die eerste zin is uiteraard beeldspraak, maar het blijft een verregaande uitspraak die aangeeft wat Campenaerts er allemaal voor over heeft. De appreciatie van de tweevoudig Tourwinnaar hangt samen met de veranderde rol die Campenaerts heeft aangenomen. Voor zijn terugkeer naar Visma | Lease a Bike stond Campi vooral bekend als tijdrijder en aanvaller.

Tour van 2025 veranderde veel voor Campenaerts

Lees ook... Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"
Dat is helemaal veranderd sinds 2025. Tot verrassing van velen kreeg Campenaerts al vroeg zekerheid over zijn Tourselectie. Hij reed vervolgens een indrukwekkende en veel betere Tour dan veel buitenstaanders hadden verwacht. Sindsdien is hij kunnen uitgroeien tot de loyale meesterknecht van Vingegaard.

