'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

Mathieu van der Poel is sinds Parijs-Roubaix niet meer in actie gekomen. De Nederlander zal opnieuw de Tour rijden, maar daarvoor komt hij wellicht in Zwitserland nog aan de start.

Sinds zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix op 12 april is Mathieu van der Poel bijna helemaal van de radar verdwenen. De Nederlander is aan het trainen in Spanje, maar veel komt daar niet over naar buiten. 

Van der Poel kan zich zo in alle stilte klaarstomen voor zijn volgende doelen. De enige koers waar hij zeker aan de start zal staan, is de Tour (4 tot 26 juli). Verder is er nog maar weinig bekend over zijn programma. 

Rijdt Van der Poel de Ronde van Zwitserland voor de Tour?

Volgens HLN zal Van der Poel voor de Tour ook de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) rijden. In 2021 reed Van der Poel die rittenkoers al eens, toen won hij twee etappes en kwam hij niet meer aan de start van de zesde etappe. 

De Ronde van Zwitserland is dit jaar wel stevig aangepast. Zo zijn er maar vijf in plaats van acht ritten, zijn alle ritten minder dan 160 kilometer lang en worden ze allemaal op een circuit gereden. 

Dat maakt de Ronde van Zwitserland minder lastig dan de voorbije jaren en ook drie dagen korter dan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni), waar Van der Poel vorig jaar aan de start kwam. Wout van Aert zal daar wel aan de start staan. 

Sterke tegenstand in de Ronde van Zwitserland voor Van der Poel

Als Van der Poel aan de start komt, dan zal hij heel wat sterke tegenstanders treffen. Onder meer Tadej Pogacar, Tom Pidcock, Arnaud De Lie, Matthew Brennan, Matteo Jorgenson en Primoz Roglic komen aan de start. 

Ook Thibau Nys en Maxim Van Gils zouden er aan de start komen. De twee Belgen revalideren nog van een blessure, maar zouden midden juni in Zwitserland hervatten. Voor de Ronde van Zwitserland rijden zij ook nog de GP Gippingen op 14 juni. 

Ondanks zijn recente verklaringen: er wordt met geen woord gerept over Van der Poel

07:00
