Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

Edward Theuns en zijn partner Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws om te delen met de wereld. Ze hebben zelfs een dubbele reden om te vieren. Ze mogen een tweede kindje verwelkomen op deze wereld en er valt ook een 100ste(!) verjaardag te vieren.

Eind december 2025 raakte bekend dat de wielrenner van Lidl-Trek en zijn partner opnieuw een kindje verwachten. Op Instagram hebben ze samen aangekondigd dat de bevalling goed is verlopen. Hun gezin wordt dus zo weer wat uitgebreid. Edward en Lien waren immers al de fiere ouders van een zoontje dat de naam Scott kreeg.

Die laatste krijgt er nu dus een zusje bij. "Coucou kleine zus", schrijven Lien en Edward dan ook bij een fotootje waarop het hoofdje van hun jongste telg bijna helemaal te zien is. "We introduceren onze dochter Giulia Teuns. Ze is geboren op 8 mei 2026." Ondertussen is Giulia - een opvallende naam toch - dus ook alweer anderhalve week oud.

"Ze is gezond en sterk. Ons team van 4 is compleet." Edward en Lien vormen samen met hun kinderen een hecht gezinnetje, zoveel is zeker. Er is trouwens nog een andere reden om te vieren in de families Theuns en Crapoen. De overgrootmoeder van Giulia heeft pas nog haar honderdste verjaardag gevierd. Een mijlpaal om u tegen te zeggen.

Edward en Lien vormen al jaren een koppel. Lien is een voormalige podiummiss en kwam ook al een paar keer in Vive le Vélo, het tv-programma rond de Tour de France. Als partner is ze uiteraard altijd een klankbord geweest voor Edward Theuns en samen zijn ze omgegaan met de emotionele momenten die bij een wielercarrière horen.





De geboortes van Scott en Giulia hebben ongetwijfeld voor de grootste emoties in hun leven gezorgd. Lien heeft Scott ook al eens meegenomen naar de koers. Theuns had dit voorjaar een behoorlijk druk programma. Zijn meest recente koers is Parijs-Roubaix.