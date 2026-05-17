Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Bjarne Riis heeft het duidelijk niet langer begrepen op Visma-Lease a Bike en wat de ploeg al dan niet doet voor Jonas Vingegaard. De oud-ploegleider is niet voor het eerst kritisch over de Nederlandse formatie.

Er is de Tourwinnaar iets opgevallen in de Giro-rit naar de Blockhaus. Daar reed Jonas Vingegaard wel weg van de concurrentie, nadat hij door zijn ploegmaats in stelling werd gebracht. Eens Vingegaard aan zet is, is er voor zijn teamgenoten geen reden om nog aan te haken. Toch eindigden Kuss en Piganzoli nog in de top twintig in de rituitslag.

Zo kwamen ze binnen op minder dan drie minuten van Vingegaard. Dat baart Riis zorgen in zijn podcast voor Feltet. Riis vreest dat Visma-Lease a Bike graag het ploegenklassement in de Giro wil winnen. "Als ze beginnen te koersen voor het ploegenklassement en alle renners het in de zware ritten willen volhouden tot de finish, dan kan het zijn dat ze te veel moeite doen."

Riis wil dat Visma zich enkel richt op klassement

Riis is bang dat de ploegmaats van Vingegaard dan onvoldoende zullen herstellen. "Dan kunnen ze niet langer nog vooraan zitten wanneer Jonas het nodig heeft." Wat Riis aankaart, is de schrik dat Visma-Lease a Bike zich ook nog op andere zaken wel richten dan het eindklassement. Dan zou dat ten koste kunnen gaan van Vingegaard.

Zo steekt het gevoel in Denemarken weer de kop op dat Visma-Lease a Bike niet alles doet om Vingegaard aan eindzeges te helpen. Daar kregen we voor het eerst hoogte van toen Trine Hansen, de vrouw van Vingegaard, vlak voor de Tour van 2025 een interview gaf. Zij vond ook dat Visma zich volledig moest richten op het klassement van haar man.

Riis en mevrouw Vingegaard niet de grootste Visma-fans

Bovendien vond ze dat Visma-Lease a Bike veel eiste qua stages en waarschuwde ze voor mentale belasting. Zij kreeg later bijval van Bjarne Riis, die onlangs Vingegaard zelfs opriep om Visma-Lease a Bike te verlaten en naar Netcompany INEOS te gaan. 

