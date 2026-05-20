Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Tom Boonen werd een van de beste klassieke renners aller tijden, maar had in het begin van zijn carrière wel wat moeilijkheden, onder meer door een positieve test op cocaïne. Ploegdokter Ivan Vanmol is Boonen altijd blijven steunen.

Met drie zeges in de Ronde van Vlaanderen en vier zeges in Parijs-Roubaix is Tom Boonen in de tweede monumenten recordhouder. De E3 Saxo Classic schreef Boonen als enige vijf keer op zijn naam.

Boonen lag Vanmol het meest na aan het hart

Boonen is ook een icoon van het huidige Soudal Quick-Step, waar hij door ploegdokter Yvan Vanmol bijzonder graag gezien was. "Tom is de renner die mij het meest na aan het hart heeft gelegen", zegt hij bij Stamcafé Koers.

Terwijl de meeste renners, de voorbije jaren is dat nog meer zo geworden, vaak alleen maar bezig zijn met hun vak, was Boonen volgens Vanmol iemand met een open geest waar hij over alles kon praten. "En hij heeft een geweldig gevoel voor humor."

Vanmol bleef Boonen steunen

Boonen kwam ook enkele keren in opspraak omdat hij tussen 2007 en 2009 meerdere malen positief testte op het gebruik van cocaïne buiten competitie. Vanmol is Boonen dan altijd blijven verdedigen.

En dat zowel bij CEO Patrick Lefevere als bij fietssponsor Specialized. In 2010 en 2011 verliet Specialized ook even de ploeg omdat het Amerikaanse bedrijf de imagoschade te groot vond.





Vanmol begreep Boonen echter. "Mijn kinderen hadden Toms leeftijd, ik wist hoe het er in het uitgaansleven aan toe ging. Ik heb trouwens ook nooit gesnapt waarom topsporters rolmodellen moeten zijn."