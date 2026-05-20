Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tom Boonen werd een van de beste klassieke renners aller tijden, maar had in het begin van zijn carrière wel wat moeilijkheden, onder meer door een positieve test op cocaïne. Ploegdokter Ivan Vanmol is Boonen altijd blijven steunen.

Met drie zeges in de Ronde van Vlaanderen en vier zeges in Parijs-Roubaix is Tom Boonen in de tweede monumenten recordhouder. De E3 Saxo Classic schreef Boonen als enige vijf keer op zijn naam. 

Boonen lag Vanmol het meest na aan het hart

Boonen is ook een icoon van het huidige Soudal Quick-Step, waar hij door ploegdokter Yvan Vanmol bijzonder graag gezien was. "Tom is de renner die mij het meest na aan het hart heeft gelegen", zegt hij bij Stamcafé Koers. 

Terwijl de meeste renners, de voorbije jaren is dat nog meer zo geworden, vaak alleen maar bezig zijn met hun vak, was Boonen volgens Vanmol iemand met een open geest waar hij over alles kon praten. "En hij heeft een geweldig gevoel voor humor."

Vanmol bleef Boonen steunen

Boonen kwam ook enkele keren in opspraak omdat hij tussen 2007 en 2009 meerdere malen positief testte op het gebruik van cocaïne buiten competitie. Vanmol is Boonen dan altijd blijven verdedigen.

En dat zowel bij CEO Patrick Lefevere als bij fietssponsor Specialized. In 2010 en 2011 verliet Specialized ook even de ploeg omdat het Amerikaanse bedrijf de imagoschade te groot vond. 

Vanmol begreep Boonen echter. "Mijn kinderen hadden Toms leeftijd, ik wist hoe het er in het uitgaansleven aan toe ging. Ik heb trouwens ook nooit gesnapt waarom topsporters rolmodellen moeten zijn."

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tom Boonen

Meer nieuws

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

15:00
'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

14:15
🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

13:40
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

13:00
Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

12:05
🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

11:35
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

11:00
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

10:15
"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

09:35
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

08:50
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

08:05
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

07:00
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

20:00
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

21:00
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19:00
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

18:30
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

17:26
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

16:30
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

19/05
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

19/05
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

19/05
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

19/05
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

19/05
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

19/05
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

19/05
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

19/05
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

19/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05
🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

18/05
Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

18/05
Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

18/05
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

18/05
Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière Opinie

Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

18/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Thijs Zonneveld Tim Merlier Victor Campenaerts Arnaud De Lie Geraint Thomas Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Jai Hindley Filippo Ganna Johan Museeuw Jasper Philipsen Milan Menten Johan Bruyneel Felix Gall

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved