"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard is de lange en vlakke tijdrit tot op 27 seconden gekomen van de roze trui. De Deen werd wel maar dertiende in de tijdrit, op drie minuten van winnaar Filippo Ganna.

Dat Jonas Vingegaard geen favoriet was de ritzege in een vlakke tijdrit van 42 kilometer, dat was vooraf al duidelijk. Maar er werd wel verwacht dat de Deen toch in de top tien zou eindigen en een van de beste klassementsrenners zou zijn. 

Slechtere prestatie dan verwacht van Vingegaard

Dat was niet het geval, Vingegaard werd pas dertiende op drie minuten van Filippo Ganna. De Deen kwam wel tot op 27 seconden van roze trui Eulalio en heeft nu ook anderhalve minuut voorsprong op eerste achtervolger Arensman. 

Vingegaard kon de tijdrit maar met één woord omschrijven. "Vreselijk. Toch wel, want deze tijdrit was lang en vlak. Dat is niet mijn specialiteit. Ik ben er nooit supergoed in geweest en dit ligt vooral de stevigere renners met meer power."

Vingegaard sluipt dichter van roze trui

"Maar ik denk dat ik er wel goed voor sta", verwees Vingegaard naar het algemeen klassement. "Ik kom dichter bij de leiderstrui." Die blijft dus nog even in het bezit van de Portugees Eulalio, Vingegaard blijft leider in het bergklassement. 

"Het zou fijn geweest zijn om het roze nu al te kunnen dragen, want elke dag in een leiderstrui moet je koesteren. Maar ik ben ook blij met blauw, hoor", besloot Vingegaard nog. De komende dagen lijken vooral vluchters aan zet te zijn in de Giro. 

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

10:15

10:15
09:35
08:50
07:00
14:30
17:26
21:00
20:00
19:00
18:30
17:45
19/05
16:30
19/05
13:00
12:00
11:20
10:40
19/05
19/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05

