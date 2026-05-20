🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

De Italiaan Lorenzo Milesi werd negende in de vlakke tijdrit van 42 kilometer in de Giro. Opvallend was wel dat Milesi de tijdrit onbewust afwerkte met een ijsvest aan, een vergetelheid van de Italiaan.

Met een negende plaats eindigde Lorenzo Milesi, wereldkampioen tijdrijden bij de beloften in 2023, op ruim twee minuten van zijn landgenoot Filippo Ganna in de vlakke tijdrit van 42 kilometer in de Giro.

Milesi werkte tijdrit in Giro af met ijsvest aan

Opvallend is die prestatie niet, maar wel dat de Italiaan de tijdrit afwerkte met een ijsvest aan. "Ik ben hem vergeten uit te doen", lachte Milesi achteraf bij Cycling Pro Net. "Pas toen ik was vertrokken, had ik het door."

"Toen was het uiteraard al te laat en moest ik gewoon doorzetten." De ijsvest nog uittrekken tijdens de tijdrit was uiteraard geen optie, daar had Milesi nog veel meer tijd mee verloren. Maar de ijsvest heeft hem toch ook parten gespeeld.

"Ik had het waarschijnlijk nog beter kunnen doen zonder ijsvest. Maar ik heb mijn lesje nu wel geleerd." En veel heeft Milesi ook niet meer kunnen genieten van zijn ijsvest tijdens de tijdrit. "Koud was die zeker niet meer."

Geraint Thomas vindt een opvolger

Milesi is zeker niet de eerste renner om zijn ijsvest vergeten uit te trekken voor een tijdrit. Het overkwam ook Geraint Thomas in de openingstijdrit van de Tour in 2022 in Kopenhagen.



