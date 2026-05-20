Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Drie minuten aan zijn broek gekregen van Filippo Ganna en pas dertiende. Na de lange en vlakke tijdrit in de Giro zijn er plots twijfels over Jonas Vingegaard, maar bij Visma-Lease a Bike spreken ze dat echter tegen.

"Vreselijk". Zo omschreef Jonas Vingegaard de vlakke tijdrit van 42 kilometer in de Giro. De Deen werd dertiende en was exact drie minuten trager dan Filippo Ganna, maar zag ook Thymen Arensman meer dan een minuut goedmaken in het klassement.

Er ontstond dan ook twijfel over Vingegaard, Geraint Thomas vroeg zich zelfs af of Vingegaard niet ziek was. Bij Visma-Lease a Bike relativeren ze echter de prestatie van Vingegaard en maken ze zich geen zorgen.

Visma-Lease a Bike niet geschrokken van Vingegaard

"Nee, we zien niet geschrokken van de tijdrit", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij Sporza. Hij verwijst onder meer naar de tijdrit in Tirreno-Adriatico van 2024, waar in een vlakke tijdrit van 10 kilometer negende werd op 22 seconden van Ayuso.

Vingegaard, die minder dan 60 kg weegt, had ook een stevig nadeel in de vlakke tijdrit. Ganna weegt meer dan 80 kg en Arensman is ook zo'n tien kg zwaarder. Pure kracht was dan ook het belangrijkste.

Van Dongen stelde dan ook vast dat het parcours minder op maat was van Vingegaard. "Dat baart ons verder geen zorgen. Hij had geen slechte dag, laat ons zeggen een gemiddelde dag", stelt Van Dongen nog



Lees ook... "Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro›

De Giro is nog altijd maar halfweg en Visma-Lease a Bike staat er ook goed voor. Vingegaard is tot op 27 seconden van roze trui Eulalio gekomen, op eerste achtervolger Arensman heeft de Deen nu anderhalve minuut voorsprong.

Vingegaard deed goede zaak in het klassement

Voor Visma-Lease a Bike blijft het belangrijkste dan ook de eindzege in de Giro en daar heeft Vingegaard nog altijd een grote kans op. Dat Vingegaard ook tijd heeft genomen op enkele concurrenten, vindt Visma-Lease a Bike dan ook positief.

Vooral omdat er nog minstens vier lastige aankomsten bergop aankomen in de Giro. Op de twee aankomsten bergop die er al zijn geweest, onder meer op Blockhaus, was Vingegaard al duidelijk de beste.