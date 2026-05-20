Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Drie minuten aan zijn broek gekregen van Filippo Ganna en pas dertiende. Na de lange en vlakke tijdrit in de Giro zijn er plots twijfels over Jonas Vingegaard, maar bij Visma-Lease a Bike spreken ze dat echter tegen.

"Vreselijk". Zo omschreef Jonas Vingegaard de vlakke tijdrit van 42 kilometer in de Giro. De Deen werd dertiende en was exact drie minuten trager dan Filippo Ganna, maar zag ook Thymen Arensman meer dan een minuut goedmaken in het klassement. 

Er ontstond dan ook twijfel over Vingegaard, Geraint Thomas vroeg zich zelfs af of Vingegaard niet ziek was. Bij Visma-Lease a Bike relativeren ze echter de prestatie van Vingegaard en maken ze zich geen zorgen. 

Visma-Lease a Bike niet geschrokken van Vingegaard

"Nee, we zien niet geschrokken van de tijdrit", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij SporzaHij verwijst onder meer naar de tijdrit in Tirreno-Adriatico van 2024, waar in een vlakke tijdrit van 10 kilometer negende werd op 22 seconden van Ayuso. 

Vingegaard, die minder dan 60 kg weegt, had ook een stevig nadeel in de vlakke tijdrit. Ganna weegt meer dan 80 kg en Arensman is ook zo'n tien kg zwaarder. Pure kracht was dan ook het belangrijkste. 

Van Dongen stelde dan ook vast dat het parcours minder op maat was van Vingegaard. "Dat baart ons verder geen zorgen. Hij had geen slechte dag, laat ons zeggen een gemiddelde dag", stelt Van Dongen nog 

Lees ook... "Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

De Giro is nog altijd maar halfweg en Visma-Lease a Bike staat er ook goed voor. Vingegaard is tot op 27 seconden van roze trui Eulalio gekomen, op eerste achtervolger Arensman heeft de Deen nu anderhalve minuut voorsprong. 

Vingegaard deed goede zaak in het klassement

Voor Visma-Lease a Bike blijft het belangrijkste dan ook de eindzege in de Giro en daar heeft Vingegaard nog altijd een grote kans op. Dat Vingegaard ook tijd heeft genomen op enkele concurrenten, vindt Visma-Lease a Bike dan ook positief. 

Vooral omdat er nog minstens vier lastige aankomsten bergop aankomen in de Giro. Op de twee aankomsten bergop die er al zijn geweest, onder meer op Blockhaus, was Vingegaard al duidelijk de beste. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Arthur Van Dongen

Meer nieuws

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

15:45
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

08:05
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

13:00
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

11:00
'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

14:15
🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

13:40
Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

12:05
🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

11:35
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

10:15
"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

09:35
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

08:50
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

07:00
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

19/05
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

17:26
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

21:00
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

20:00
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19:00
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

18:30
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

19/05
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

16:30
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

19/05
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

19/05
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

19/05
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

19/05
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

19/05
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

19/05
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

19/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

18/05
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05
🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

18/05
Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

18/05
Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

18/05
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

18/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Thijs Zonneveld Tim Merlier Victor Campenaerts Arnaud De Lie Geraint Thomas Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Jai Hindley Filippo Ganna Johan Museeuw Jasper Philipsen Milan Menten Johan Bruyneel Felix Gall

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved