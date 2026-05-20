🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

Remco Evenepoel zal momenteel op een wolk fietsen. Zijn favoriete club Arsenal pakte voor het eerst sinds 2004 nog eens de landstitel, Evenepoel ging woensdag ook trainen in een gepersonaliseerd shirt.

Op zijn 16de stapte Remco Evenepoel over van het voetballen naar het wielrennen, maar hij volgt het voetbal wel nog altijd. Zo ging Evenepoel al enkele keren een thuismatch van Anderlecht bijwonen de afgelopen jaren.

Twee jaar geleden onthulde Evenepoel ook dat hij een hevige supporter is van de Engelse club Arsenal. Toen woonde hij met zijn vrouw Oumi een wedstrijd van de Londense topclub bij tijdens zijn revalidatie na zijn zware val in het Baskenland.

Evenepoel viert titel van Arsenal op training

"Al van kindsbeen af een grote fan en nu voor het eerst naar een match gegaan", schreef Evenepoel toen op zijn sociale media. Nu kon Evenepoel dus de eerste landstitel vieren sinds 2004 van Arsenal.

Evenepoel vierde de titel van Arsenal door met een gepersonaliseerd shirt te gaan trainen in Spanje, waar hij momenteel op hoogtestage is in de Sierra Nevada. Aerodynamisch ziet het er wel niet uit.

Op hoogtestage stoomt Evenepoel zich momenteel klaar voor de Tour de France, die op 4 juli van start gaat in Barcelona met een ploegentijdrit. Voor de Tour komt Evenepoel enkel op 28 juni nog in actie op het BK op de weg.





Mag Evenepoel nog eens vieren met de Champions League?

Voor Evenepoel komt er mogelijk nog een moment om te gaan trainen in een shirt van Arsenal. Op 30 mei spelen de Engelsen namelijk de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG.