Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jonas Vingegaard reed niet de beste tijdrit van zijn leven in de Giro, maar deed wel een uitstekende zaak in het klassement. Thijs Zonneveld ziet de mindere prestatie van de Deen echter in een breder kader, dat van Visma-Lease a Bike dat zijn voorsprong kwijt is.

De teneur over Jonas Vingegaard na de lange tijdrit van 42 kilometer in de Giro is er een van twijfels. De Deen werd pas dertiende, op drie minuten van Ganna. Maar hij verloor ook een minuut op Arensman, een kanshebber voor het podium. 

"Was dit een geschikte tijdrit voor hem? Zeker niet. Reed hij in een matig pak? Absoluut. Dat speelt zeker mee. Maar vorig jaar was het in de Tour de France ook al niet goed, en dit was dat zeker ook niet", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. 

Visma-Lease a Bike is voorsprong kwijt

Vorig jaar in de Tour verloor Vingegaard in een vlakke tijdrit van 33 kilometer ook bijna anderhalve minuut op Evenepoel en iets meer dan een minuut op Pogacar. Ook toen werd de Deen dertiende. 

"Het kan dat hij minder op tijdrijden traint, maar zijn vorm is ook niet geweldig in deze Giro. Op Blockhaus was hij niet denderend, die tweede ritzege was niet denderend. Het is goed, maar niet het alien-niveau van Pogacar en Seixas. Het is menselijker."

Vingegaard won vorig jaar nog een tijdrit in de Ronde van de Algarve, in 2023 blies hij Pogacar weg in de Tour. Vorig jaar in de klimtijdrit op Peyragudes werd Vingegaard wel nog tweede na Tadej Pogacar.

Lees ook... Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Toch ziet Zonneveld al enkele jaren een achteruitgang bij Visma-Lease a Bike in het tijdrijden. "De voorsprong die ze hadden na de coronajaren zijn ze deels verloren, aangezien andere ploegen er ook meer in zijn gaan investeren."

Is er nog een duel tussen Pogacar en Vingegaard?

Zonneveld ziet ook dat Vingegaard, in tegenstelling tot Pogacar, niet meer beter is geworden de voorbije jaren. "Je moet je afvragen of het duel met Pogacar, dat er sinds 2021 is, nog wel echt een duel is."

"In de Tour de France van 2025 heeft Team Visma-Lease a Bike alles ertegenaan gegooid, maar na anderhalve week, na de eerste zware bergetappe, was het duel ook meteen over", besluit de Nederlander nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Thijs Zonneveld
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

15:00
Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

15:45
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

08:05
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

11:00
'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

14:15
🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

13:40
Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

12:05
🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

11:35
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

10:15
"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

09:35
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

08:50
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

18:30
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

07:00
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19:00
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

19/05
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

17:26
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

21:00
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

20:00
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

19/05
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

19/05
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

16:30
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

19/05
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

19/05
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

19/05
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

19/05
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

19/05
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

19/05
Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

18/05
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

18/05
Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

18/05
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

18/05
🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

18/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Thijs Zonneveld Tim Merlier Victor Campenaerts Arnaud De Lie Geraint Thomas Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Jai Hindley Filippo Ganna Johan Museeuw Jasper Philipsen Milan Menten Johan Bruyneel Felix Gall

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved