Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Jonas Vingegaard reed niet de beste tijdrit van zijn leven in de Giro, maar deed wel een uitstekende zaak in het klassement. Thijs Zonneveld ziet de mindere prestatie van de Deen echter in een breder kader, dat van Visma-Lease a Bike dat zijn voorsprong kwijt is.

De teneur over Jonas Vingegaard na de lange tijdrit van 42 kilometer in de Giro is er een van twijfels. De Deen werd pas dertiende, op drie minuten van Ganna. Maar hij verloor ook een minuut op Arensman, een kanshebber voor het podium.

"Was dit een geschikte tijdrit voor hem? Zeker niet. Reed hij in een matig pak? Absoluut. Dat speelt zeker mee. Maar vorig jaar was het in de Tour de France ook al niet goed, en dit was dat zeker ook niet", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

Visma-Lease a Bike is voorsprong kwijt

Vorig jaar in de Tour verloor Vingegaard in een vlakke tijdrit van 33 kilometer ook bijna anderhalve minuut op Evenepoel en iets meer dan een minuut op Pogacar. Ook toen werd de Deen dertiende.

"Het kan dat hij minder op tijdrijden traint, maar zijn vorm is ook niet geweldig in deze Giro. Op Blockhaus was hij niet denderend, die tweede ritzege was niet denderend. Het is goed, maar niet het alien-niveau van Pogacar en Seixas. Het is menselijker."

Vingegaard won vorig jaar nog een tijdrit in de Ronde van de Algarve, in 2023 blies hij Pogacar weg in de Tour. Vorig jaar in de klimtijdrit op Peyragudes werd Vingegaard wel nog tweede na Tadej Pogacar.



Toch ziet Zonneveld al enkele jaren een achteruitgang bij Visma-Lease a Bike in het tijdrijden. "De voorsprong die ze hadden na de coronajaren zijn ze deels verloren, aangezien andere ploegen er ook meer in zijn gaan investeren."

Is er nog een duel tussen Pogacar en Vingegaard?

Zonneveld ziet ook dat Vingegaard, in tegenstelling tot Pogacar, niet meer beter is geworden de voorbije jaren. "Je moet je afvragen of het duel met Pogacar, dat er sinds 2021 is, nog wel echt een duel is."

"In de Tour de France van 2025 heeft Team Visma-Lease a Bike alles ertegenaan gegooid, maar na anderhalve week, na de eerste zware bergetappe, was het duel ook meteen over", besluit de Nederlander nog.